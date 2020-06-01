ВОЗ: в Центральной и Южной Америке пандемия COVID-19 еще не достигла пика

"Пять из десяти стран мира, которые сообщили за последние сутки о самом большом количестве заражений, находятся в регионе Америк – Бразилия, США, Перу, Чили и Мексика. Страны, которые сообщают о самом высоком росте – Бразилия, Колумбия, Перу, Чили, Мексика, Гаити, Аргентина, Боливия. Мы видим ежедневный рост случаев", - сказал он.
По его словам, ВОЗ больше всего беспокоится ростом заражений на Гаити - из-за слабой системы здравоохранения.
"В настоящее время мы должны сосредоточиться на поддержке Центральной Америки… Я бы сказал, что Центральная и, в особенности, Южная Америка стали зонами интенсивной передачи вируса. Я не верю, что мы достигли пика заражений и не могу его предсказать", - добавил он.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.