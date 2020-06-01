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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-01T19:45
https://ria.ru/20200601/1572314097.html
ВОЗ: в Центральной и Южной Америке пандемия COVID-19 еще не достигла пика
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/1d/1572170592_0:154:3052:1870_1036x0_80_0_0_5ee2ceafea8308232308ca9511805220.jpg
РИА Новости

ВОЗ: в Центральной и Южной Америке пандемия COVID-19 еще не достигла пика

19:45 01.06.2020
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкСотрудник лаборатории держит контейнеры с биоматериалом
Сотрудник лаборатории держит контейнеры с биоматериалом
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
ЖЕНЕВА, 1 июн – РИА Новости, Елизавета Исакова. Пик заболеваемости COVID-19 в регионе Центральной и Южной Америк еще не пройден, заявил на брифинге в Женеве директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.
"Пять из десяти стран мира, которые сообщили за последние сутки о самом большом количестве заражений, находятся в регионе Америк – Бразилия, США, Перу, Чили и Мексика. Страны, которые сообщают о самом высоком росте – Бразилия, Колумбия, Перу, Чили, Мексика, Гаити, Аргентина, Боливия. Мы видим ежедневный рост случаев", - сказал он.
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По его словам, ВОЗ больше всего беспокоится ростом заражений на Гаити - из-за слабой системы здравоохранения.
"В настоящее время мы должны сосредоточиться на поддержке Центральной Америки… Я бы сказал, что Центральная и, в особенности, Южная Америка стали зонами интенсивной передачи вируса. Я не верю, что мы достигли пика заражений и не могу его предсказать", - добавил он.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыАргентинаВОЗГаитиЮжная АмерикаВ мире
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