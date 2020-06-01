СМИ: Трамп в резкой форме обратился к губернаторам из-за протестов

"Вам нужно доминировать. Если вы не доминируете, вы зря тратите время, они вас захлестнут, вы будете выглядеть как кучка придурков", - цитирует Трампа газета.

Трамп уже не первый день критикует губернаторов, преимущественно демократов, которые, по его словам, слабо реагируют на ситуацию с протестами. Он требовал от губернаторов задействовать Национальную гвардию и подавлять беспорядки силой. При этом возможности самого Трампа ограничены, основные решения по реакции на протесты принимают губернаторы.