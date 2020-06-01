СМИ: Трамп в резкой форме обратился к губернаторам из-за протестов

ВАШИНГТОН, 1 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в ходе конференц-звонка c губернаторами штатов в резкой форме требовал от них жестких мер против беспорядков, сообщает New York Times со ссылкой на аудиозапись разговора, который шел в закрытом формате.
"Вам нужно доминировать. Если вы не доминируете, вы зря тратите время, они вас захлестнут, вы будете выглядеть как кучка придурков", - цитирует Трампа газета.
Он также потребовал от губернаторов давать задержанным "очень длительные" тюремные сроки.
Трамп уже не первый день критикует губернаторов, преимущественно демократов, которые, по его словам, слабо реагируют на ситуацию с протестами. Он требовал от губернаторов задействовать Национальную гвардию и подавлять беспорядки силой. При этом возможности самого Трампа ограничены, основные решения по реакции на протесты принимают губернаторы.
По городам США прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели при задержании полицией афроамериканца Джорджа Флойда. Один из полицейских, который наступил коленом на шею Флойда при задержании, был обвинен в убийстве по неосторожности.