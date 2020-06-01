Полиция задержала подозреваемого в убийстве девочки в Красноярском крае

КРАСНОЯРСК, 1 июн - РИА Новости. Полицейские задержали подозреваемого в убийстве 12-летней девочки, пропавшей на юге Полицейские задержали подозреваемого в убийстве 12-летней девочки, пропавшей на юге Красноярского края , сообщили РИА Новости в краевом главке МВД.

Ранее стало известно, что вечером 30 мая в деревне Нижняя Коя на юге Красноярского края 12-летняя девочка со своей 10-летней сестрой пошла встречать коров, младшая сестра вернулась домой, а старшая осталась играть на детской площадке. Через некоторое время встревоженные родители начали поиски. По факту пропажи было возбуждено уголовное дело. В понедельник региональный ГСУСК сообщил, что девочка была найдена убитой в заброшенном пожарном колодце на юге Красноярского края.

По данным главка, на место были направлены оперативники краевого Управления уголовного розыска. Совместно со следователями регионального СК была создана следственно-оперативная группа.

"В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что к убийству может быть причастен ранее судимый местный житель 1994 г.р. В настоящее время злоумышленник задержан. С ним работают оперативники полиции и сотрудники Следственного комитета. Подозреваемый дает признательные показания", - сообщили в пресс-службе главка.

В ГСУ СК региона сообщили, что, по предварительной версии следствия, девочка, находясь на детской площадке, увидела ранее ей знакомого местного жителя, с которым пошла прогуляться. В ходе общения по неустановленной на данный момент причине злоумышленник задушил девочку, а тело сбросил в заброшенный пожарный резервуар.