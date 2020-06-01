Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Юнармейцы во время передачи кисетов с землей с мест захоронений советских воинов с территорий иностранных государств
75 лет Великой Победы
2020-06-01T19:39
https://ria.ru/20200601/1572313867.html
Более 21 миллиона деревьев высадили участники акции "Сад памяти"
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572312439_0:61:2967:1730_1036x0_80_0_0_2eb8c73a78855f9ce965d4e19f7f2097.jpg
РИА Новости

Более 21 миллиона деревьев высадили участники акции "Сад памяти"

19:39 01.06.2020
25
© РИА Новости / Антон ДенисовДевушки сажают дерево
Девушки сажают дерево
© РИА Новости / Антон Денисов
МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. На данный момент участники акции "Сад памяти" высадили уже более 21,5 миллиона деревьев. Как отмечают организаторы, растет и количество тех, кто поддерживает формат #СадПамятиДома. В рамках акции предлагается высадить деревья у себя на участке и создать "Сад памяти" онлайн, с нарисованными деревьями и поделками. На данный момент формат поддержали десятки тысяч человек, в том числе порядка пяти тысяч детей.
"Мы не ожидали такого отклика. Это очень трогательно, целые семьи присоединяются к акции, вместе рисуя деревья. Самое главное, что за каждым рисунком – своя история. В процессе создания мамы и папы рассказывают детям про героев своей семьи. Так передается память и сохраняются семейные ценности", – заявила руководитель всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы" Ольга Амельченкова.
Участники акции Сады памяти сажают деревья вблизи памятника Героям-панфиловцам в Подмосковье
25 мая, 19:0875 лет Великой Победы
Около 20 миллионов деревьев высадили в память о героях ВОВ
В связи с такой активностью организаторы акции решили отметить некоторые работы и объявили конкурс. В оргкомитете акции сообщили, что лучшие 75 работ для шорт-листа были выбраны при помощи генератора случайных чисел, а победителей из списка предлагается выбрать интернет-голосованием.
Все работы юных участников из шорт-листа доступны к просмотру на официальном сайте акции садпамяти2020.рф в разделе "Конкурс". Там же можно проголосовать, авторизовавшись через социальные сети. Итоги будут подведены через две недели.
000000
Обсудить 0
75 лет Великой ПобедыРоссия
Рекомендуем
Города мира. Женева
ВОЗ рассчитывает на сотрудничество с США, несмотря на разрыв отношений
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание с руководством ЦИК и членами рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию
Путин и Трамп заявили о важности диалога по стратегической стабильности
Полиция
Полиция задержала подозреваемого в убийстве девочки в Красноярском крае
Сотрудник лаборатории Научно-исследовательского института скорой помощи имени Н. В. Склифосовского держит контейнеры с биоматериалом
В Удмуртии закрыли парки и зоопарк из-за роста заболеваемости COVID-19
Рамзан Кадыров
Кадыров сообщил о возобновлении пятничных молитв в Чечне
Президент США Дональд Трамп
Трамп осмотрел окрестности Белого дома, пострадавшие от пожара
Протестующие в Миннеаполисе
СМИ: Трамп в резкой форме обратился к губернаторам из-за протестов
Школьные рюкзаки
В Уварово Тамбовской области к концу лета будет достроен детский сад
Тестирование россиян на наличие антител к COVID-19
В саратовском селе, где был выявлен очаг COVID-19, отменят карантин
Медицинские работники в машине перед зданием медицинского центра в Ереване, Армения
В Армении около 500 пациентов с COVID-19 находятся в тяжелом состоянии
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на внеочередном заседании Совета Федерации РФ
Матвиенко назвала дату голосования по поправкам выверенной
Молоток судьи
Суд арестовал обвиняемого в похищении двухлетней девочки на Чукотке
Похороны умерших от коронавируса в США
Власти штата Нью-Йорк заявили о снижении числа жертв COVID-19
Палата интенсивной терапии
На Тамбовщине развернули еще 120 коек для лечения больных с коронавирусом
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме телемоста с уполномоченным по правам ребенка Анной Кузнецовой и многодетными семьями
Многодетная семья из Самарской области поблагодарила Путина за поддержку
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:58Роспотребнадзор рассказал, как мошенники используют пандемию COVID-19
03:55В Китае за сутки выявили пять случаев COVID-19
03:53В Мексике за сутки 237 человек умерли от коронавируса
03:50Sony отложила презентацию игр для PlayStation 5
03:46На Манхэттене мародеры бьют витрины и грабят магазины
03:44"Росатом" изобрел новый метод борьбы с коронавирусом
03:43Норвежцы под полом нашли артефакты времен викингов
03:22В России на этой неделе ожидаются крупные пожары в четырех округах
03:19Эксперт рассказала, какие приложения в смартфоне могут быть небезопасными
03:18На северных Курилах ввели режим ЧС из-за двух рыбаков с коронавирусом
03:14Три спутника для исследования Арктики начнут производить с 2021 года
03:11Сбербанк рассказал о популярных схемах мошенничества при онлайн-покупках
03:06Мантуров рассчитывает, что интернет-продажи алкоголя разрешат в 2020 году
03:03К Земле летит потенциально опасный астероид
03:01Трамп назвал охватившие страну беспорядки терроризмом
02:58Протестующие остаются на улицах Вашингтона, несмотря на комендантский час
02:56Ученые объяснили происхождение пирамид в Мексике
02:46Аргентина вновь продлила срок переговоров по долгу
02:43Директор "Южмаша" пожаловался на убытки из-за разрыва связей с Россией
02:39В России за сутки потушили 35 лесных пожаров
Лента новостейМолния