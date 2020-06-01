Более 21 миллиона деревьев высадили участники акции "Сад памяти"

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. На данный момент участники акции "Сад памяти" высадили уже более 21,5 миллиона деревьев. Как отмечают организаторы, растет и количество тех, кто поддерживает формат #СадПамятиДома. В рамках акции предлагается высадить деревья у себя на участке и создать "Сад памяти" онлайн, с нарисованными деревьями и поделками. На данный момент формат поддержали десятки тысяч человек, в том числе порядка пяти тысяч детей.

"Мы не ожидали такого отклика. Это очень трогательно, целые семьи присоединяются к акции, вместе рисуя деревья. Самое главное, что за каждым рисунком – своя история. В процессе создания мамы и папы рассказывают детям про героев своей семьи. Так передается память и сохраняются семейные ценности", – заявила руководитель всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы" Ольга Амельченкова.

В связи с такой активностью организаторы акции решили отметить некоторые работы и объявили конкурс. В оргкомитете акции сообщили, что лучшие 75 работ для шорт-листа были выбраны при помощи генератора случайных чисел, а победителей из списка предлагается выбрать интернет-голосованием.