Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-01T23:14
https://ria.ru/20200601/1572313628.html
В Армении рассчитывают открыть туризм и авиасообщение в середине лета
https://cdn23.img.ria.ru/images/156002/11/1560021133_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_65e0cede1b7e1804edae14566f246663.jpg
РИА Новости

В Армении рассчитывают открыть туризм и авиасообщение в середине лета

19:33 01.06.2020 (обновлено: 23:14 01.06.2020)
933
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкШакинский водопад в Армении
Шакинский водопад в Армении
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
ЕРЕВАН, 1 июн – РИА Новости. Власти Армении рассчитывают снять введенные из-за коронавируса ограничения в сферах туризма и воздушного сообщения с середины лета, заявил в понедельник в ходе брифинга вице-премьер Армении Тигран Авинян, занимающий должность коменданта республики в период чрезвычайного положения.
"На ближайших заседаниях (комендатуры – ред.) будет обсуждено планирование шагов, связанных со сферой туризма и открытием воздушного сообщения, ориентировочные сроки которых, согласно предварительным обсуждениям, ожидаются с середины лета, то есть с середины июля", - сказал Авинян.
Медицинские работники в машине перед зданием медицинского центра в Ереване, Армения
Вчера, 18:54Распространение нового коронавируса
В Армении около 500 пациентов с COVID-19 находятся в тяжелом состоянии
По его словам, параллельно будут разработаны специальные правила для максимального снижения риска заражения.
В Армении для борьбы с распространением коронавируса объявлено чрезвычайное положение с 16 марта по 13 июня. В стране, по данным на 31 мая, COVID-19 выявлен у 9492 человек, 3402 излечились и 139 скончались.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 5,9 миллиона случаев заражения, свыше 367 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

Все новости Армении читайте на сайте Sputnik Армения >>

COVID-19 ударил по Пашиняну: премьер Армении сдал положительный тест
Вчера, 12:24
030000
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаТуризмНовости - ТуризмКоронавирус COVID-19КоронавирусыВОЗАрменияВ мире
Рекомендуем
Медицинские работники в машине перед зданием медицинского центра в Ереване, Армения
В Армении около 500 пациентов с COVID-19 находятся в тяжелом состоянии
Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова
Ракова рассказала о заполненности московских больниц на пике коронавируса
Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова
Ракова считает преждевренным говорить об уходе коронавируса в Москве
Сотрудник лаборатории держит контейнеры с биоматериалом
ВОЗ: в Центральной и Южной Америке пандемия COVID-19 еще не достигла пика
Шри-Ланка, Нувара-Элия
Шри-Ланка откроется для туристов в августе
Города мира. Женева
ВОЗ рассчитывает на сотрудничество с США, несмотря на разрыв отношений
Полицейские возле больницы в Лондоне, Великобритания
В Британии зафиксировали наименьшее с марта число жертв COVID-19
Сотрудник лаборатории Научно-исследовательского института скорой помощи имени Н. В. Склифосовского держит контейнеры с биоматериалом
В Удмуртии закрыли парки и зоопарк из-за роста заболеваемости COVID-19
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на внеочередном заседании Совета Федерации РФ
Матвиенко назвала дату голосования по поправкам выверенной
Полиция
Полиция задержала подозреваемого в убийстве девочки в Красноярском крае
Стоп-кадр из публикации Максима Галкина в Инстаграм
Знаменитости отметили международный день защиты детей
Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова
Ракова рассказала, как Москва избежала "итальянского сценария" с COVID-19
Работа пожарно - спасательного центра в Тамбове
В Нальчике произошел пожар на складе
Протестующие в Миннеаполисе
СМИ: Трамп в резкой форме обратился к губернаторам из-за протестов
Здание Всемирной организации здравоохранения в Женеве
ВОЗ узнала о разрыве США отношений с организацией через СМИ
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:58Роспотребнадзор рассказал, как мошенники используют пандемию COVID-19
03:55В Китае за сутки выявили пять случаев COVID-19
03:53В Мексике за сутки 237 человек умерли от коронавируса
03:50Sony отложила презентацию игр для PlayStation 5
03:46На Манхэттене мародеры бьют витрины и грабят магазины
03:44"Росатом" изобрел новый метод борьбы с коронавирусом
03:43Норвежцы под полом нашли артефакты времен викингов
03:22В России на этой неделе ожидаются крупные пожары в четырех округах
03:19Эксперт рассказала, какие приложения в смартфоне могут быть небезопасными
03:18На северных Курилах ввели режим ЧС из-за двух рыбаков с коронавирусом
03:14Три спутника для исследования Арктики начнут производить с 2021 года
03:11Сбербанк рассказал о популярных схемах мошенничества при онлайн-покупках
03:06Мантуров рассчитывает, что интернет-продажи алкоголя разрешат в 2020 году
03:03К Земле летит потенциально опасный астероид
03:01Трамп назвал охватившие страну беспорядки терроризмом
02:58Протестующие остаются на улицах Вашингтона, несмотря на комендантский час
02:56Ученые объяснили происхождение пирамид в Мексике
02:46Аргентина вновь продлила срок переговоров по долгу
02:43Директор "Южмаша" пожаловался на убытки из-за разрыва связей с Россией
02:39В России за сутки потушили 35 лесных пожаров
Лента новостейМолния