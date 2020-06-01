В Армении рассчитывают открыть туризм и авиасообщение в середине лета

ЕРЕВАН, 1 июн – РИА Новости. Власти Власти Армении рассчитывают снять введенные из-за коронавируса ограничения в сферах туризма и воздушного сообщения с середины лета, заявил в понедельник в ходе брифинга вице-премьер Армении Тигран Авинян, занимающий должность коменданта республики в период чрезвычайного положения.

"На ближайших заседаниях (комендатуры – ред.) будет обсуждено планирование шагов, связанных со сферой туризма и открытием воздушного сообщения, ориентировочные сроки которых, согласно предварительным обсуждениям, ожидаются с середины лета, то есть с середины июля", - сказал Авинян.

По его словам, параллельно будут разработаны специальные правила для максимального снижения риска заражения.

В Армении для борьбы с распространением коронавируса объявлено чрезвычайное положение с 16 марта по 13 июня. В стране, по данным на 31 мая, COVID-19 выявлен у 9492 человек, 3402 излечились и 139 скончались.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире выявлены уже более 5,9 миллиона случаев заражения, свыше 367 тысяч человек скончались.

Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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