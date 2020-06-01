В Удмуртии закрыли парки и зоопарк из-за роста заболеваемости COVID-19

УФА, 1 июн - РИА Новости. Глава Удмуртии Глава Удмуртии Александр Бречалов заявил, что регион не готов вступить во второй этап выхода из режима самоизоляции, и закрыл парки и зоопарк Ижевска до особого распоряжения, чтобы остановить рост заболеваемости коронавирусной инфекцией.

"Приостанавливаем деятельность парков и общественных зон, зоопарка до особого распоряжения. Мне прислали фото, что в парке Кирова происходило в выходные. Там единицы, кто соблюдает масочный режим. Очереди битком за едой, мы не можем рисковать здоровьем детей. Кроме того, во всех общежитиях университетов и колледжей (будет) тестирование на коронавирус и проведем полную дезинфекцию помещений. Если следите за статистикой роста заболеваемости, то регион не готов ко второму этапу выхода из режима", - заявил Бречалов в прямом эфире на своей странице "ВКонтакте"

Он отметил, что также не будут открываться торговые центры и спортивные учреждения.

"Мы ставим ориентир - 15 июня, если ситуация стабилизируется, то откроем торговые центры и продовольственную розницу, ИП, которые оказывают услуги дополнительного образования для взрослых", - сказал глава Удмуртии.

По его словам, рост заболеваемости коронавирусом в регионе связан с несоблюдением населением масочного режима и социальной дистанции на майских праздниках. Бречалов предполагает, что через 10 дней в Удмуртии может наблюдаться рост заражения инфекцией среди выпускников 9 и 11 классов, которые провели "последние звонки" в парках, а не в онлайн-режиме.

По данным минздрава Удмуртии, в регионе на 1 июня зарегистрировано 717 лабораторно подтверждённых случаев новой коронавирусной инфекции, 18 человек скончались, 396 человек выздоровели.