Обрушившийся под Мурманском железнодорожный мост попал на видео

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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Появилось видео с места обрушения железнодорожного моста в Появилось видео с места обрушения железнодорожного моста в Мурманской области

На кадрах видно, что надводная часть конструкции не выдержала и упала в реку Колу. На месте работает восстановительная бригада.

Переправа находится на перегоне между станциями Выходной и Кола в Кольском районе. Из-за подъема уровня воды в реке 30 мая подмыло насыпь опоры одного из пролетов, и с субботы движение по мосту перекрыли. Восстановительные работы займут около трех недель, сообщили местные власти.

Как отметили в ГУ МЧС по региону, в результате произошедшего никто не пострадал.