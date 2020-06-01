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2020-06-01T19:21
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Обрушившийся под Мурманском железнодорожный мост попал на видео
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РИА Новости

Обрушившийся под Мурманском железнодорожный мост попал на видео

19:20 01.06.2020 (обновлено: 19:21 01.06.2020)
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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Появилось видео с места обрушения железнодорожного моста в Мурманской области.
На кадрах видно, что надводная часть конструкции не выдержала и упала в реку Колу. На месте работает восстановительная бригада.
Переправа находится на перегоне между станциями Выходной и Кола в Кольском районе. Из-за подъема уровня воды в реке 30 мая подмыло насыпь опоры одного из пролетов, и с субботы движение по мосту перекрыли. Восстановительные работы займут около трех недель, сообщили местные власти.
Как отметили в ГУ МЧС по региону, в результате произошедшего никто не пострадал.
Следственный комитет начал доследственную проверку по факту инцидента. Сотрудники СК проводят осмотр места происшествия.
Обрушившийся железнодорожный мост через реку Кола между станциями Кола и Выходной в Мурманской области
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79914646
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Следственный комитет России (СК РФ)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)КолаКольский районМурманская областьПроисшествия
Популярные комментарии
Слава нашим строителям-отмывателям, браво!!!
1 июня, 21:06
ВИВадим Иванов
1100216
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