Обрушившийся под Мурманском железнодорожный мост попал на видео

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Появилось видео с места обрушения железнодорожного моста в Мурманской области.
На кадрах видно, что надводная часть конструкции не выдержала и упала в реку Колу. На месте работает восстановительная бригада.
Переправа находится на перегоне между станциями Выходной и Кола в Кольском районе. Из-за подъема уровня воды в реке 30 мая подмыло насыпь опоры одного из пролетов, и с субботы движение по мосту перекрыли. Восстановительные работы займут около трех недель, сообщили местные власти.
Как отметили в ГУ МЧС по региону, в результате произошедшего никто не пострадал.
Следственный комитет начал доследственную проверку по факту инцидента. Сотрудники СК проводят осмотр места происшествия.