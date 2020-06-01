ЖЕНЕВА, 1 июн - РИА Новости, Елизавета Исакова. ВОЗ узнала о разрыве США отношений с организацией через СМИ, заявил на брифинге генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.
Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что страна прекращает отношения с ВОЗ, поскольку организация "отказалась проводить требуемые реформы". По его словам, США "перенаправят эти средства всему миру на срочные нужды здравоохранения".
"Объявление было сделано в пятницу, как вы все знаете из СМИ. И единственное объявление, которое мы получили, было через СМИ в пятницу", - сказал Гебрейесус.