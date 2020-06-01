ВОЗ рассчитывает на сотрудничество с США, несмотря на разрыв отношений

Трамп ранее заявил, что страна прекращает отношения с ВОЗ, поскольку организация "отказалась проводить требуемые реформы". По его словам, США "перенаправят эти средства всему миру на срочные нужды здравоохранения".

"Очень долго сотрудничество между США и ВОЗ оставалось сильным. Вклад народа и правительства США в общее благо здравоохранения помог нам достичь многого. Хочется надеется, что такое сотрудничество продолжится", - сказал он.