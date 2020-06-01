ВОЗ рассчитывает на сотрудничество с США, несмотря на разрыв отношений

ЖЕНЕВА, 1 июн – РИА Новости, Елизавета Исакова. ВОЗ рассчитывает на взаимодействие с США, несмотря на решение президента Дональда Трампа разорвать отношения с организацией, заявил на брифинге генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.
Трамп ранее заявил, что страна прекращает отношения с ВОЗ, поскольку организация "отказалась проводить требуемые реформы". По его словам, США "перенаправят эти средства всему миру на срочные нужды здравоохранения".
"Очень долго сотрудничество между США и ВОЗ оставалось сильным. Вклад народа и правительства США в общее благо здравоохранения помог нам достичь многого. Хочется надеется, что такое сотрудничество продолжится", - сказал он.