Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-06-01T19:06
https://ria.ru/20200601/1572312458.html
В Белгородской области ураганный ветер повредил крыши десяти домов
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572295585_0:262:864:748_1036x0_80_0_0_42b7856fcdeb3a26c4a779c420d0a776.jpg
РИА Новости

В Белгородской области ураганный ветер повредил крыши десяти домов

19:06 01.06.2020
6509
© Фото : ГУМЧС России по Белгородской областиПовреждения кровли на 3-х этажных жилых домах в посёлке Северный на улице Центральная в Белгородской области
Повреждения кровли на 3-х этажных жилых домах в посёлке Северный на улице Центральная в Белгородской области
© Фото : ГУМЧС России по Белгородской области
ЯРОСЛАВЛЬ, 1 июн - РИА Новости. Ураганный ветер в поселке Северный Белгородской области повредил крыши 10 домов, включая новостройки, власти расселят оставшихся без крова людей, заявил журналистам глава поселка Олег Каширин.
Ураганный ветер пронесся над поселком примерно в 14.00. Пользователи соцсетей опубликовали фото и видео, как ветер сносит крыши зданий. В воздухе кружатся обломки, ветер ломает деревья и заборы.
"Около 10 домов насчитали – повреждена кровля. Повреждены ограждения, заборы", - сказал Каширин.
По его словам, 8 из 10 пострадавших домов – многоквартирные. Без крыши остались 32 квартиры. "По мере возвращения людей с работы, будем что-то думать, расселять, никто не останется без внимания. Некоторые люди уже нашли место, куда уехать", - сказал Каширин, затруднившись назвать число проживающих в квартирах людей.
Последствия урагана в Свердловской области
28 мая, 17:49
Поврежденные во время урагана в Екатеринбурге газопроводы восстановили
Глава Белгородского района Владимир Перцев отметил в беседе с журналистами, что в результате стихии никто не пострадал, и это, по его словам, главное. Все службы сработали оперативно, отметил глава.
"По территории Северного городского поселения прошел ураган. Все службы работают на месте. На эту минуту мы смотрим, какой ущерб нанес ураган на территории нашего района. Есть вопросы, которые связаны с раскрытием крыш, есть вопросы, связанные с валкой деревьев, и так далее. Но все находится под контролем", - сказал Перцев.
"Самое сложное – у наших застройщиков были сорваны крыши. Причинен определенный ущерб. Сегодня мы уже встречались с банками. Будем делать все, чтобы смогли оказать помощь… Я думаю, этот ураган научит нас и, наверное, застройщиков, что все-таки технология укрепления крыш – на это надо обращать внимание", - подчеркнул он.
По данным ГУ МЧС по региону, в Белгороде и Белгородском районе были порывы ветра были до 18 метров в секунду, с градом и дождем. Кроме повреждения крыш, ветер повалил 35 деревьев. В областном центре от упавших деревьев пострадали четыре автомобиля – один грузовой и три легковых.
Последствия урагана в Омске
25 мая, 23:27
Эксперты спрогнозировали ураганы в средней полосе России и Сибири
0101016
Обсудить 0
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Белгородский районБелгородПроисшествия
Рекомендуем
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков подтвердил, что 1 июля будет выходным
Повреждения кровли на 3-х этажных жилых домах в посёлке Северный на улице Центральная в Белгородской области
В Белгородской области ураган снес крыши трех домов
Кадры обрушившегося железнодорожного моста в Мурманске
Обрушившийся под Мурманском железнодорожный мост попал на видео
Здание Всемирной организации здравоохранения в Женеве
ВОЗ узнала о разрыве США отношений с организацией через СМИ
Вспышка М-класса на Солнце. 29 мая 2020
Зафиксирована мощнейшая вспышка на Солнце
Тестирование россиян на наличие антител к COVID-19
Россия может стать экспортером препарата против COVID-19
Города мира. Женева
ВОЗ рассчитывает на сотрудничество с США, несмотря на разрыв отношений
Полиция
Полиция задержала подозреваемого в убийстве девочки в Красноярском крае
Кадры смертельного задержания полицейскими Джорджа Флойда
Две судьбы, изменившие Америку: Джордж Флойд и Дерек Чавен
Сотрудник лаборатории Научно-исследовательского института скорой помощи имени Н. В. Склифосовского держит контейнеры с биоматериалом
В Удмуртии закрыли парки и зоопарк из-за роста заболеваемости COVID-19
Похороны умерших от коронавируса в США
Власти штата Нью-Йорк заявили о снижении числа жертв COVID-19
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание с руководством ЦИК и членами рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию
Путин назначил 1 июля датой проведения голосования по Конституции
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание с руководством ЦИК и членами рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию
Путин и Трамп заявили о важности диалога по стратегической стабильности
Пенсионер за компьютером
В России продлили электронные больничные работающим пенсионерам
Главв Роспотребнадзора Анна Попова во время брифинга
Течение коронавируса связали с нарушениями свертываемости крови
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:58Роспотребнадзор рассказал, как мошенники используют пандемию COVID-19
03:55В Китае за сутки выявили пять случаев COVID-19
03:53В Мексике за сутки 237 человек умерли от коронавируса
03:50Sony отложила презентацию игр для PlayStation 5
03:46На Манхэттене мародеры бьют витрины и грабят магазины
03:44"Росатом" изобрел новый метод борьбы с коронавирусом
03:43Норвежцы под полом нашли артефакты времен викингов
03:22В России на этой неделе ожидаются крупные пожары в четырех округах
03:19Эксперт рассказала, какие приложения в смартфоне могут быть небезопасными
03:18На северных Курилах ввели режим ЧС из-за двух рыбаков с коронавирусом
03:14Три спутника для исследования Арктики начнут производить с 2021 года
03:11Сбербанк рассказал о популярных схемах мошенничества при онлайн-покупках
03:06Мантуров рассчитывает, что интернет-продажи алкоголя разрешат в 2020 году
03:03К Земле летит потенциально опасный астероид
03:01Трамп назвал охватившие страну беспорядки терроризмом
02:58Протестующие остаются на улицах Вашингтона, несмотря на комендантский час
02:56Ученые объяснили происхождение пирамид в Мексике
02:46Аргентина вновь продлила срок переговоров по долгу
02:43Директор "Южмаша" пожаловался на убытки из-за разрыва связей с Россией
02:39В России за сутки потушили 35 лесных пожаров
Лента новостейМолния