В Белгородской области ураганный ветер повредил крыши десяти домов

Повреждения кровли на 3-х этажных жилых домах в посёлке Северный на улице Центральная в Белгородской области

© Фото : ГУМЧС России по Белгородской области Повреждения кровли на 3-х этажных жилых домах в посёлке Северный на улице Центральная в Белгородской области

ЯРОСЛАВЛЬ, 1 июн - РИА Новости. Ураганный ветер в поселке Северный Ураганный ветер в поселке Северный Белгородской области повредил крыши 10 домов, включая новостройки, власти расселят оставшихся без крова людей, заявил журналистам глава поселка Олег Каширин.

Ураганный ветер пронесся над поселком примерно в 14.00. Пользователи соцсетей опубликовали фото и видео, как ветер сносит крыши зданий. В воздухе кружатся обломки, ветер ломает деревья и заборы.

"Около 10 домов насчитали – повреждена кровля. Повреждены ограждения, заборы", - сказал Каширин.

По его словам, 8 из 10 пострадавших домов – многоквартирные. Без крыши остались 32 квартиры. "По мере возвращения людей с работы, будем что-то думать, расселять, никто не останется без внимания. Некоторые люди уже нашли место, куда уехать", - сказал Каширин, затруднившись назвать число проживающих в квартирах людей.

Глава Белгородского района Владимир Перцев отметил в беседе с журналистами, что в результате стихии никто не пострадал, и это, по его словам, главное. Все службы сработали оперативно, отметил глава.

"По территории Северного городского поселения прошел ураган. Все службы работают на месте. На эту минуту мы смотрим, какой ущерб нанес ураган на территории нашего района. Есть вопросы, которые связаны с раскрытием крыш, есть вопросы, связанные с валкой деревьев, и так далее. Но все находится под контролем", - сказал Перцев.

"Самое сложное – у наших застройщиков были сорваны крыши. Причинен определенный ущерб. Сегодня мы уже встречались с банками. Будем делать все, чтобы смогли оказать помощь… Я думаю, этот ураган научит нас и, наверное, застройщиков, что все-таки технология укрепления крыш – на это надо обращать внимание", - подчеркнул он.