Власти штата Нью-Йорк заявили о снижении числа жертв COVID-19

Изначально ситуация в штате Нью-Йорк с коронавирусом была гораздо хуже, чем в других штатах. В худшие дни за сутки в штате умирали более 700 человек, в больницы попадали свыше 3 тысяч.

"У нас самое низкое число смертей за все время – 54. Это уровень, ниже которого смертность уже не упадет, потому что люди, в случаях когда тяжело больные люди заражаются коронавирусом, итог печален. Но эта цифра разительно отличается от того, что мы видели много недель", - сказал Куомо.