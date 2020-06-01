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Распространение нового коронавируса
2020-06-01T19:04
https://ria.ru/20200601/1572312368.html
Власти штата Нью-Йорк заявили о снижении числа жертв COVID-19
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571345314_0:132:3036:1840_1036x0_80_0_0_b1487f61231d2ff23214fa8d6bb4616e.jpg
РИА Новости

Власти штата Нью-Йорк заявили о снижении числа жертв COVID-19

19:04 01.06.2020
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© РИА Новости / Брайан Смит / Перейти в фотобанкПохороны умерших от коронавируса в США
Похороны умерших от коронавируса в США
© РИА Новости / Брайан Смит
Перейти в фотобанк
НЬЮ-ЙОРК, 1 июн – РИА Новости. Число жертв коронавируса в штате Нью-Йорк снижается – за сутки кончались 54 человека, сообщил на пресс-конференции губернатор Эндрю Куомо.
Изначально ситуация в штате Нью-Йорк с коронавирусом была гораздо хуже, чем в других штатах. В худшие дни за сутки в штате умирали более 700 человек, в больницы попадали свыше 3 тысяч.
"У нас самое низкое число смертей за все время – 54. Это уровень, ниже которого смертность уже не упадет, потому что люди, в случаях когда тяжело больные люди заражаются коронавирусом, итог печален. Но эта цифра разительно отличается от того, что мы видели много недель", - сказал Куомо.
Всего в штате от коронавируса скончались 23 905 человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Эндрю Куомо (губернатор штата Нью-Йорк)КоронавирусыНью-Йорк (штат)СШАВ мире
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