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2020-06-01T19:02
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Всероссийский конкурс "МедиаТЭК-2020" стартует в Москве
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РИА Новости

Всероссийский конкурс "МедиаТЭК-2020" стартует в Москве

19:02 01.06.2020
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© РИА Новости / Нина ЗотинаАвтомобили в Москве
Автомобили в Москве
© РИА Новости / Нина Зотина
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Региональный этап Всероссийского конкурса средств массовой информации, пресс-служб компаний ТЭК и региональных администраций "Медиа ТЭК" стартует в Москве 1 июня 2020 года, сообщили в пресс-службе Департамента жилищно-коммунального хозяйства города Москвы.
"В рамках регионального этапа конкурса будут выбраны победители и призеры в 16 номинациях. Журналистов и специалистов пресс-служб поощрят за активное освещение темы энергосбережения и повышения энергоэффективности, представление деятельности компаний и органов власти в области развития ТЭК и внедрения новых технологий в отрасли, проекты по пропаганде безопасности использования газа и электробезопасности",— сообщили в пресс-службе.
Как отметил руководитель Департамента жилищно-коммунального хозяйства Александр Соловьев, чьи слова приводятся в сообщении, в этом году особое внимание будет уделено освещению работы предприятий ТЭК в условиях COVID-19, а также реализации проектов, приуроченных к 75-летию Победы.
"В 2020 году особое внимание будет уделено освещению работы предприятий ТЭК в условиях COVID-19, а также реализации проектов, приуроченных к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне и 100-летию принятия плана ГОЭЛРО", – отметил Соловьев.
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В департаменте добавили, что важным направлением развития "МедиаТЭК" в 2020 году станет расширение участия муниципальных газет, в связи с этим введена новая номинация – "Лучшая районная газета по освещению событий в ТЭК".
На конкурс принимаются журналистские работы и проекты, вышедшие в СМИ или реализованные в период с 1 сентября 2019 года по 31 июля 2020 года.
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваОбщество
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