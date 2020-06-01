Всероссийский конкурс "МедиаТЭК-2020" стартует в Москве

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Региональный этап Всероссийского конкурса средств массовой информации, пресс-служб компаний ТЭК и региональных администраций "Медиа ТЭК" стартует в Региональный этап Всероссийского конкурса средств массовой информации, пресс-служб компаний ТЭК и региональных администраций "Медиа ТЭК" стартует в Москве 1 июня 2020 года, сообщили в пресс-службе Департамента жилищно-коммунального хозяйства города Москвы.

"В рамках регионального этапа конкурса будут выбраны победители и призеры в 16 номинациях. Журналистов и специалистов пресс-служб поощрят за активное освещение темы энергосбережения и повышения энергоэффективности, представление деятельности компаний и органов власти в области развития ТЭК и внедрения новых технологий в отрасли, проекты по пропаганде безопасности использования газа и электробезопасности",— сообщили в пресс-службе.

Как отметил руководитель Департамента жилищно-коммунального хозяйства Александр Соловьев, чьи слова приводятся в сообщении, в этом году особое внимание будет уделено освещению работы предприятий ТЭК в условиях COVID-19, а также реализации проектов, приуроченных к 75-летию Победы.

"В 2020 году особое внимание будет уделено освещению работы предприятий ТЭК в условиях COVID-19, а также реализации проектов, приуроченных к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне и 100-летию принятия плана ГОЭЛРО", – отметил Соловьев.

В департаменте добавили, что важным направлением развития "МедиаТЭК" в 2020 году станет расширение участия муниципальных газет, в связи с этим введена новая номинация – "Лучшая районная газета по освещению событий в ТЭК".