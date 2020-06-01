Стартовал 2-й поток образовательного этапа молодежного кубка "Управляй!"

Образовательный этап кубка "Управляй!" разбит на два потока. Получить дополнительные знания в нем могут студенты и недавние выпускники вузов и колледжей РФ в возрасте от 18 до 25 лет. Участникам программы доступны вебинары с разбором экономических и управленческих основ работы бизнеса, лекции представителей крупных российских компаний, обсуждения по актуальным вопросам и проблемам в сфере образования, экономики и менеджмента, личностного роста, трудоустройства, профессиональной ориентации.