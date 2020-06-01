Стартовал 2-й поток образовательного этапа молодежного кубка "Управляй!"

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Второй поток образовательного этапа Всероссийского молодежного кубка по менеджменту "Управляй!", входящего в президентскую платформу "Россия - страна возможностей", стартовал в понедельник с вебинара в соцсети "Вконтакте", гостями которого стали победитель конкурса "Лидеры России", член клуба Лидеров России "Эльбрус", директор по развитию программы Master in Public Strategy (MPS) Института общественных стратегий Московской школы управления Сколково Екатерина Вебер и победитель конкурса "Лидеры России", замруководителя проекта О "Атомстройэкспорт" Владислав Васильев, сообщает пресс-служба АНО "РСВ".
Образовательный этап кубка "Управляй!" разбит на два потока. Получить дополнительные знания в нем могут студенты и недавние выпускники вузов и колледжей РФ в возрасте от 18 до 25 лет. Участникам программы доступны вебинары с разбором экономических и управленческих основ работы бизнеса, лекции представителей крупных российских компаний, обсуждения по актуальным вопросам и проблемам в сфере образования, экономики и менеджмента, личностного роста, трудоустройства, профессиональной ориентации.
Первый поток был запущен 18 мая, участники уже применяют полученные знания в управлении виртуальной компании. Регистрация на Кубок продлится до 1 июля. Подробнее о проекте можно узнать на сайте управляй.рф.
Всероссийский кубок по менеджменту "Управляй!" реализуется в рамках федерального проекта "Социальные лифты для каждого" нацпроекта "Образование".