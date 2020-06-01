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2020-06-01T18:57
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Путин поздравил Трампа с успешным запуском корабля Crew Dragon
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РИА Новости

Путин поздравил Трампа с успешным запуском корабля Crew Dragon

18:57 01.06.2020
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Американский корабль Crew Dragon компании SpaceX с астронавтами НАСА на борту во время стыковки с Межународной космической станцией. Стоп-кадр трансляции
Американский корабль Crew Dragon компании SpaceX с астронавтами НАСА на борту во время стыковки с Межународной космической станцией. Стоп-кадр трансляции
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора поздравил американского коллегу Дональда Трампа с успешным запуском космического корабля Crew Dragon, лидеры двух стран также подтвердили настрой на сотрудничество в космосе, сообщила пресс-служба Кремля.
"Президент Российской Федерации поздравил Дональда Трампа с состоявшимся 30 мая успешным запуском пилотируемого космического корабля "Крю Дрэгон", доставившего американских астронавтов на Международную космическую станцию", - говорится в сообщении.
Отмечается, что лидеры РФ и США подтвердили обоюдный настрой на развитие взаимовыгодного сотрудничества в космической сфере.
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Хочу стать космонавтомРоссияДональд ТрампМеждународная космическая станция (МКС)Dragon SpaceXКосмос - РИА НаукаВладимир ПутинСША
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