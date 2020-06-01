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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-01T18:55
https://ria.ru/20200601/1572311886.html
В Армении около 500 пациентов с COVID-19 находятся в тяжелом состоянии
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/02/1569511056_0:323:3067:2048_1036x0_80_0_0_867e0ff70e345dce7037515c3875b93d.jpg
РИА Новости

В Армении около 500 пациентов с COVID-19 находятся в тяжелом состоянии

18:54 01.06.2020 (обновлено: 18:55 01.06.2020)
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© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкМедицинские работники в машине перед зданием медицинского центра в Ереване, Армения
Медицинские работники в машине перед зданием медицинского центра в Ереване, Армения
© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
ЕРЕВАН, 1 июн – РИА Новости. Около 500 пациентов с выявленным коронавирусом в Армении находятся в тяжелом или крайне тяжелом состоянии, сказал в понедельник на брифинге министр здравоохранения страны Арсен Торосян.
"У нас 440 граждан находятся в тяжелом, 55 – в крайне тяжелом состоянии. Шестнадцать пациентов подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких", - сказал Торосян.
По его словам, врачам пока не удается резко снизить число тяжелых и крайне тяжелых случаев. "Следовательно, граждане должны строго соблюдать все меры безопасности", - отметил он.
В Армении для борьбы с распространением коронавируса объявлено чрезвычайное положение с 16 марта по 13 июня. В стране, по данным на воскресенье, COVID-19 выявлен у 9492 человек, 3402 излечились и 139 скончались.
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Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 5,9 миллиона случаев заражения, свыше 367 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоВОЗАрменияВ мире
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