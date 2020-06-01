В Армении около 500 пациентов с COVID-19 находятся в тяжелом состоянии

Медицинские работники в машине перед зданием медицинского центра в Ереване, Армения

ЕРЕВАН, 1 июн – РИА Новости. Около 500 пациентов с выявленным коронавирусом в Около 500 пациентов с выявленным коронавирусом в Армении находятся в тяжелом или крайне тяжелом состоянии, сказал в понедельник на брифинге министр здравоохранения страны Арсен Торосян.

"У нас 440 граждан находятся в тяжелом, 55 – в крайне тяжелом состоянии. Шестнадцать пациентов подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких", - сказал Торосян.

По его словам, врачам пока не удается резко снизить число тяжелых и крайне тяжелых случаев. "Следовательно, граждане должны строго соблюдать все меры безопасности", - отметил он.

В Армении для борьбы с распространением коронавируса объявлено чрезвычайное положение с 16 марта по 13 июня. В стране, по данным на воскресенье, COVID-19 выявлен у 9492 человек, 3402 излечились и 139 скончались.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире выявлены уже более 5,9 миллиона случаев заражения, свыше 367 тысяч человек скончались.