Адыгея начала реализовывать план устойчивого развития экономики

"От того, как мы сможем сегодня мобилизовать все силы, эффективно использовать федеральные инструменты поддержки, гибкий подход в поэтапном запуске экономики, во многом зависят темпы дальнейшего развития республики", – цитирует пресс-служба Кумпилова.

Со ссылкой на минэкономразвития республики сообщается, что к концу мая общий объем предоставленной банками финансовой поддержки для 188 субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) региона превысил один миллиард рублей. При этом основной мерой поддержки стала отсрочка платежей, а финансирование выплаты зарплат позволило сохранить до трёх тысяч рабочих мест. Федеральные меры поддержки дополнены программой кредитования субъектов МСП под 2% годовых на возобновление их деятельности, республиканский Фонд поддержки предпринимательства предоставляет новые льготные микрозаймы до миллиона рублей под 1% и отсрочки по действующим обязательствам сроком на 6 месяцев.