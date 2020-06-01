Адыгея начала реализовывать план устойчивого развития экономики

КРАСНОДАР, 1 июн - РИА Новости. Власти Адыгеи начали реализовывать план устойчивого развития экономики в 2020 году в условиях выхода из режима самоизоляции, сообщает пресс-служба республиканского правительства.
Глава республики Мурат Кумпилов провел заседание комиссии по обеспечению устойчивого развития экономики республики, где обсуждалась реализация принятых на федеральном и региональном уровне мер по поддержке экономики и социальной сферы.
"Глава Адыгеи подчеркнул, что поэтапный запуск экономики - одна из центральных задач, которую обозначил президент РФ Владимир Путин. В Адыгее её уже начали выполнять. Мурат Кумпилов потребовал эффективной реализации принятого Антикризисного плана по обеспечению устойчивого развития экономики на 2020 год. В него вошли 45 мероприятий по четырем основным видам деятельности: занятость населения, поддержка системообразующих предприятий и отраслей экономики, оказавшихся в зоне риска, поддержка малого и среднего предпринимательства, а также строительной отрасли, транспорта и ЖКХ", - говорится в сообщении.
Отмечается, что план предусматривает конкретные решения по стимулированию предпринимательской активности, поддержке системообразующих отраслей экономики, оказавшихся в зоне риска, повышению занятости населения.
"От того, как мы сможем сегодня мобилизовать все силы, эффективно использовать федеральные инструменты поддержки, гибкий подход в поэтапном запуске экономики, во многом зависят темпы дальнейшего развития республики", – цитирует пресс-служба Кумпилова.
Со ссылкой на минэкономразвития республики сообщается, что к концу мая общий объем предоставленной банками финансовой поддержки для 188 субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) региона превысил один миллиард рублей. При этом основной мерой поддержки стала отсрочка платежей, а финансирование выплаты зарплат позволило сохранить до трёх тысяч рабочих мест. Федеральные меры поддержки дополнены программой кредитования субъектов МСП под 2% годовых на возобновление их деятельности, республиканский Фонд поддержки предпринимательства предоставляет новые льготные микрозаймы до миллиона рублей под 1% и отсрочки по действующим обязательствам сроком на 6 месяцев.
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