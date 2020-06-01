Путин и Трамп обсудили принимаемые меры по борьбе с коронавирусом

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе телефонного разговора обменялись мнениями о принимаемых в обеих странах мерах по борьбе с коронавирусом, сообщила пресс-служба Кремля.
Отмечается, что разговор состоялся по инициативе американской стороны.
"Проведен обмен мнениями о принимаемых в обеих странах мерах по борьбе с коронавирусом. Владимир Путин выразил признательность в связи с поставкой в Россию американских аппаратов искусственной вентиляции легких", - говорится в сообщении.
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