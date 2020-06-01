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Распространение нового коронавируса
2020-06-01T18:52
https://ria.ru/20200601/1572311730.html
Путин и Трамп обсудили принимаемые меры по борьбе с коронавирусом
https://cdn25.img.ria.ru/images/155600/03/1556000323_0:367:2986:2047_1036x0_80_0_0_ef405ba38edd1215d87470b217a15d30.jpg
РИА Новости

Путин и Трамп обсудили принимаемые меры по борьбе с коронавирусом

18:52 01.06.2020
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на полях саммита "Группы двадцати" в Осаке. 28 июня 2019
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на полях саммита Группы двадцати в Осаке. 28 июня 2019
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе телефонного разговора обменялись мнениями о принимаемых в обеих странах мерах по борьбе с коронавирусом, сообщила пресс-служба Кремля.
Отмечается, что разговор состоялся по инициативе американской стороны.
"Проведен обмен мнениями о принимаемых в обеих странах мерах по борьбе с коронавирусом. Владимир Путин выразил признательность в связи с поставкой в Россию американских аппаратов искусственной вентиляции легких", - говорится в сообщении.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Дональд ТрампВладимир ПутинСШАВ мире
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