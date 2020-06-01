В Самарской области еще 12 человек выздоровели после COVID-19

Тестирование россиян на наличие антител к COVID-19

САМАРА, 1 июн - РИА Новости. Еще 12 жителей Еще 12 жителей Самарской области , у которых ранее был выявлен коронавирус, выздоровели, общее число вылечившихся возросло до 1072, сообщил в понедельник региональный оперштаб по борьбе с COVID-19.

"Первого июня в Самарской области вылечились 12 пациентов, у которых лабораторно была подтверждена новая коронавирусная инфекция. На сегодняшний день в регионе 1072 человека выздоровели", - говорится в сообщении.

По данным оперштаба, из больниц выписали троих пациентов, выздоровели также девять человек, которые лечились дома.

Всего в Самарской области подтверждено 2648 случаев коронавируса, 20 человек скончались.