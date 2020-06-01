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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-01T18:50
https://ria.ru/20200601/1572311662.html
В Самарской области еще 12 человек выздоровели после COVID-19
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/13/1571669488_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_6f65fe5af2fa8789bb9e8094f2793d2f.jpg
РИА Новости

В Самарской области еще 12 человек выздоровели после COVID-19

18:50 01.06.2020
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкТестирование россиян на наличие антител к COVID-19
Тестирование россиян на наличие антител к COVID-19
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
САМАРА, 1 июн - РИА Новости. Еще 12 жителей Самарской области, у которых ранее был выявлен коронавирус, выздоровели, общее число вылечившихся возросло до 1072, сообщил в понедельник региональный оперштаб по борьбе с COVID-19.
"Первого июня в Самарской области вылечились 12 пациентов, у которых лабораторно была подтверждена новая коронавирусная инфекция. На сегодняшний день в регионе 1072 человека выздоровели", - говорится в сообщении.
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По данным оперштаба, из больниц выписали троих пациентов, выздоровели также девять человек, которые лечились дома.
Всего в Самарской области подтверждено 2648 случаев коронавируса, 20 человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыСамарская областьОбщество
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