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2020-06-01T19:18
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Трамп проинформировал Путина о своей идее проведения саммита G7
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РИА Новости

Трамп проинформировал Путина о своей идее проведения саммита G7

18:47 01.06.2020 (обновлено: 19:18 01.06.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп (справа) во время встречи на полях саммита "Группы двадцати" в Осаке
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп (справа) во время встречи на полях саммита Группы двадцати в Осаке
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп по телефону проинформировал Владимира Путина о своей идее провести саммит G7 и пригласить на него глав некоторых стран, не входящих в "семерку", сообщили в пресс-службе Кремля.

"Трамп проинформировал о своей идее проведения саммита "Группы семи" с возможным приглашением лидеров России, Австралии, Индии и Республики Корея", — говорится в сообщении.

Ранее Трамп заявил, что намерен отложить саммит до сентября. Позднее директор Белого дома по стратегическим коммуникациям Алисса Фара заявила, что саммит расширенной группы стран позволит обсудить "будущее Китая".
Президент США Дональд Трамп во время брифинга в Вашингтоне
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G7Дональд ТрампВладимир ПутинВ мире
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