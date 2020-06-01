Трамп проинформировал Путина о своей идее проведения саммита G7

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп по телефону проинформировал Владимира Путина о своей идее провести саммит G7 и пригласить на него глав некоторых стран, не входящих в "семерку", сообщили в пресс-службе Кремля.
"Трамп проинформировал о своей идее проведения саммита "Группы семи" с возможным приглашением лидеров России, Австралии, Индии и Республики Корея", — говорится в сообщении.
Ранее Трамп заявил, что намерен отложить саммит до сентября. Позднее директор Белого дома по стратегическим коммуникациям Алисса Фара заявила, что саммит расширенной группы стран позволит обсудить "будущее Китая".