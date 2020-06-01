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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-01T18:44
https://ria.ru/20200601/1572311280.html
В Испании за сутки не зарегистрировали ни одной смерти от COVID-19
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/08/1569743696_0:0:3038:1709_1036x0_80_0_0_e027225fe182c86b3dda46441dd3246c.jpg
РИА Новости

В Испании за сутки не зарегистрировали ни одной смерти от COVID-19

18:44 01.06.2020
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© РИА Новости / Алехандро Мартинез Велез / Перейти в фотобанкМедицинский работник в больнице в Мадриде
Медицинский работник в больнице в Мадриде
© РИА Новости / Алехандро Мартинез Велез
Перейти в фотобанк
МАДРИД, 1 июн – РИА Новости. Ни одного летального исхода у пациентов, которым был поставлен диагноз COVID-19, не было зафиксировано в Испании за последние 24 часа, следует из данных министерства здравоохранения.
С начала эпидемии в Испании скончались 27 127 человек, за последние семь дней – 35. Точно такая же цифра - 27 127 – фигурировала в отчете за воскресенье.
За последние сутки был зафиксирован 71 новый случай заболевания коронавирусом. В воскресенье сообщалось о 96 новых пациентах. С начала эпидемии при помощи тестов ПЦР выявлены 239 638 случаев.
За неделю в больницы поступили 245 новых пациентов, в отделения интенсивной терапии – девять.
Испанское правительство в конце апреля выработало план постепенного выхода из карантина, причем в разных регионах смягчение мер происходит в разное время - в зависимости от эпидемиологической обстановки и готовности медицинских служб к обострению ситуации. Всего фаз четыре (от нулевой до третьей). Передвижение между различными регионами ограничено. С 1 июня 70% жителей страны живут по правилам, определенным для второй фазы. 30% (включая Мадрид и Барселону) остаются на первой.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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