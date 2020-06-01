В Испании за сутки не зарегистрировали ни одной смерти от COVID-19

МАДРИД, 1 июн – РИА Новости. Ни одного летального исхода у пациентов, которым был поставлен диагноз COVID-19, не было зафиксировано в Ни одного летального исхода у пациентов, которым был поставлен диагноз COVID-19, не было зафиксировано в Испании за последние 24 часа, следует из данных министерства здравоохранения.

С начала эпидемии в Испании скончались 27 127 человек, за последние семь дней – 35. Точно такая же цифра - 27 127 – фигурировала в отчете за воскресенье.

За последние сутки был зафиксирован 71 новый случай заболевания коронавирусом. В воскресенье сообщалось о 96 новых пациентах. С начала эпидемии при помощи тестов ПЦР выявлены 239 638 случаев.

За неделю в больницы поступили 245 новых пациентов, в отделения интенсивной терапии – девять.

Испанское правительство в конце апреля выработало план постепенного выхода из карантина, причем в разных регионах смягчение мер происходит в разное время - в зависимости от эпидемиологической обстановки и готовности медицинских служб к обострению ситуации. Всего фаз четыре (от нулевой до третьей). Передвижение между различными регионами ограничено. С 1 июня 70% жителей страны живут по правилам, определенным для второй фазы. 30% (включая Мадрид Барселону ) остаются на первой.