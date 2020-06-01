Бруссер: Газпромбанк существенно ускорил выдачу гарантий для проектов ГЧП

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Газпромбанк начал выдавать гарантии под проекты государственно-частного партнерства в рамках нового стандартизированного продукта "Банковская гарантия частной инициативы" без прохождения дополнительной процедуры одобрения коллегиальными органами банка, сообщил РИА Новости исполнительный вице-президент – начальник департамента инфраструктурных проектов и ГЧП Газпромбанка Павел Бруссер.

"Это существенно ускорит заключение соглашений о ГЧП, а, значит, и старт проектов с господдержкой, особенно в период кризиса. В частности, если раньше на получение всех согласований и выдачи гарантии могло потребоваться больше месяца, то сейчас одна — две недели", - сказал Бруссер.

Он напомнил, что банковская гарантия должна быть в составе предложения частного инвестора о реализации ГЧП-проекта, куда входит расчет сравнительного преимущества проекта по сравнению с госзаказом. При этом не обязательно, чтобы Газпромбанк выступал кредитором или финансовым консультантом проекта, которому требуется гарантия банка.

"Газпромбанк часто выступает в роли банка-гаранта, кредитора и финансового консультанта ГЧП-проекта и на протяжении нескольких лет предоставляет услуги по сопровождению подготовки предложения, включая разработку финансовой модели и расчет сравнительного преимущества", - пояснил он.

Реализовать проект с господдержкой в России частный инвестор может на основании закона о ГЧП (224-ФЗ) или закона о концессионных соглашениях (115-ФЗ). В первом случае он обязан предоставить банковскую гарантию в размере 5% от бюджета, во втором случае предоставление гарантии не требуется.