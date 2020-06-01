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2020-06-01T18:39
https://ria.ru/20200601/1572310944.html
Бруссер: Газпромбанк существенно ускорил выдачу гарантий для проектов ГЧП
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РИА Новости

Бруссер: Газпромбанк существенно ускорил выдачу гарантий для проектов ГЧП

18:39 01.06.2020
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкСтенд АО "Газпромбанк"
Стенд АО Газпромбанк
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Газпромбанк начал выдавать гарантии под проекты государственно-частного партнерства в рамках нового стандартизированного продукта "Банковская гарантия частной инициативы" без прохождения дополнительной процедуры одобрения коллегиальными органами банка, сообщил РИА Новости исполнительный вице-президент  – начальник департамента инфраструктурных проектов и ГЧП Газпромбанка Павел Бруссер.
"Это существенно ускорит заключение соглашений о ГЧП, а, значит, и старт проектов с господдержкой, особенно в период кризиса. В частности, если раньше на получение всех согласований и выдачи гарантии могло потребоваться больше месяца, то сейчас одна — две недели", - сказал Бруссер.
Он напомнил, что банковская гарантия должна быть в составе предложения частного инвестора о реализации ГЧП-проекта, куда входит расчет сравнительного преимущества проекта по сравнению с госзаказом. При этом не обязательно, чтобы Газпромбанк выступал кредитором или финансовым консультантом проекта, которому требуется гарантия банка.
"Газпромбанк часто выступает в роли банка-гаранта, кредитора и финансового консультанта ГЧП-проекта и на протяжении нескольких лет предоставляет услуги по сопровождению подготовки предложения, включая разработку финансовой модели и расчет сравнительного преимущества", - пояснил он.
Стенд Газпромбанка
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Реализовать проект с господдержкой в России частный инвестор может на основании закона о ГЧП (224-ФЗ) или закона о концессионных соглашениях (115-ФЗ). В первом случае он обязан предоставить банковскую гарантию в размере 5% от бюджета, во втором случае предоставление гарантии не требуется.
"Проекты, структура которых не предусматривает осуществление частным инвестором эксплуатации создаваемых объектов, таких как детские сады, школы, поликлиники и прочее, целесообразно реализовывать на принципах ГЧП, чтобы закрепить правовую возможность возложить обязанности по оказанию услуг на государство, оставив за собой лишь обязанности по созданию объекта и его техническому обслуживанию, так как концессионное соглашение в такой ситуации можно оспорить – так показывает судебная практика", - отметил Бруссер.
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ГазпромбанкНовости компаний - Экономика
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