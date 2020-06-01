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2020-06-01T18:39
https://ria.ru/20200601/1572310891.html
МИД прокомментировал слова Райс о причастности России к протестам в США
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РИА Новости

МИД прокомментировал слова Райс о причастности России к протестам в США

18:38 01.06.2020 (обновлено: 18:39 01.06.2020)
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Заявления экс-советник президента США по национальной безопасности о причастности РФ к беспорядкам в Штатах являются частью новой кампании в Вашингтона по "российскому вмешательству", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Экс-советник президента США по национальной безопасности Сьюзан Райс заявила ранее, что за насилием в ходе протестов в США может стоять Россия. Никаких доказательств или конкретных фактов Райс при этом не привела.
"Сегодня этого человека выводят, это абсолютно никакая не случайность, это абсолютно часть той самой информационной кампании, которая началась еще при администрации (Барака) Обамы, ее выводят в эфир для того, чтобы начать выстраивать, я думаю, на среднесрочную перспективу новую историю: историю относительно так называемого вмешательства России в те самые события, которые мы в последнюю неделю наблюдаем в США. Это не ее личная позиция, то есть, возможно, это и часть ее личной позиции, но это профессиональная кампания, которая сейчас выходит на очередной виток", - сказала Захарова в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".
Беспорядки вспыхнули в Миннеаполисе и ряде других американских городов после гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полиции. В интернете появились видео, на которых видно, что полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились на него втроем, причем один из них наступил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Он умер в реанимации. После начала беспорядков уволили четырех полицейских, а одного из них обвинили в убийстве по неосторожности.
Сотрудники полиции и участники протеста в Миннеаполисе
Вчера, 18:20
МИД резко ответил на заявления о "причастности" России к протестам в США
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Джордж ФлойдБеспорядки в США из-за убийства афроамериканцаРоссияМария ЗахароваСьюзан РайсМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Вашингтон (город)СШАВ мире
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