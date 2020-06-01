МИД прокомментировал слова Райс о причастности России к протестам в США

"Сегодня этого человека выводят, это абсолютно никакая не случайность, это абсолютно часть той самой информационной кампании, которая началась еще при администрации (Барака) Обамы, ее выводят в эфир для того, чтобы начать выстраивать, я думаю, на среднесрочную перспективу новую историю: историю относительно так называемого вмешательства России в те самые события, которые мы в последнюю неделю наблюдаем в США. Это не ее личная позиция, то есть, возможно, это и часть ее личной позиции, но это профессиональная кампания, которая сейчас выходит на очередной виток", - сказала Захарова в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".