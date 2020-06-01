МИД назвал протесты в США их внутренним делом

"Это не наша проблема, это их проблема. И каждую свою новую проблему, или старую, они пытаются подать как проблему, навязанную, или связанную, или придуманную, или каким-то образом мотивированную Россией", - сказала Захарова в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".

По городам США прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда. В интернете появились видео, на которых полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились на него втроем, причем один из них наступил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Он умер в реанимации. После начала беспорядков уволили четырех полицейских, а одного из них обвинили в убийстве по неосторожности.