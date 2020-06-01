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МИД назвал протесты в США их внутренним делом
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РИА Новости

МИД назвал протесты в США их внутренним делом

18:28 01.06.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкСотрудники полиции в Миннеаполисе
Сотрудники полиции в Миннеаполисе
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Протесты в США являются их внутренним делом, но это пытаются подать как спровоцированную Россией проблему, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее экс-советник президента США по нацбезопасности Сьюзан Райс заявила, что за насилием в ходе протестов в США может стоять Россия. Однако никаких доказательств или конкретных фактов она не привела.
"Это не наша проблема, это их проблема. И каждую свою новую проблему, или старую, они пытаются подать как проблему, навязанную, или связанную, или придуманную, или каким-то образом мотивированную Россией", - сказала Захарова в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".
По городам США прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда. В интернете появились видео, на которых полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились на него втроем, причем один из них наступил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Он умер в реанимации. После начала беспорядков уволили четырех полицейских, а одного из них обвинили в убийстве по неосторожности.
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