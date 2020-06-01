Число случаев COVID-19 в Чили превысило сто тысяч

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Чили превысило отметку в 100 тысяч, сообщил в понедельник минздрав страны.
Согласно данным министерства, коронавирус подтвердился у 105 159 человек. За сутки выявлен 5471 новый случай заражения.
От COVID-19 скончались 1113 пациентов, за последние сутки - 59. На данный момент выздоровели 44 946 человек.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 5,9 миллиона случаев заражения, свыше 367 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.