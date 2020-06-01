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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-01T18:23
https://ria.ru/20200601/1572310022.html
Число случаев COVID-19 в Чили превысило сто тысяч
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571800044_0:218:2989:1899_1036x0_80_0_0_77a3260b7ac0fdea67703bc3dd748ae6.jpg
РИА Новости

Число случаев COVID-19 в Чили превысило сто тысяч

18:22 01.06.2020 (обновлено: 18:23 01.06.2020)
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© REUTERS / Ivan AlvaradoЖенщина в защитном костюме разговаривает с ребенком в мигрантском районе во время введения карантинного режима в Сантьяго
Женщина в защитном костюме разговаривает с ребенком в мигрантском районе во время введения карантинного режима в Сантьяго
© REUTERS / Ivan Alvarado
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Чили превысило отметку в 100 тысяч, сообщил в понедельник минздрав страны.
Согласно данным министерства, коронавирус подтвердился у 105 159 человек. За сутки выявлен 5471 новый случай заражения.
От COVID-19 скончались 1113 пациентов, за последние сутки - 59. На данный момент выздоровели 44 946 человек.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 5,9 миллиона случаев заражения, свыше 367 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоВОЗЧилиВ мире
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