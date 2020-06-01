МИД резко ответил на заявления о "причастности" России к протестам в США

"С конца мая — начала июня 20-го года XXI века США теряют какое-либо право делать кому-либо на этой планете замечания относительно правочеловеческой проблематики. Все, на сегодняшний момент этого права у них больше нет. Я думаю, что они неслучайно вышли не так давно из Совета по правам человека, возможно, предвидели", — сказала она в эфире телеканала " Россия 1 ".

"Ее (Райс. — Прим. ред.) выводят в эфир для того, чтобы начать выстраивать, я думаю, на среднесрочную перспективу новую историю: историю относительно так называемого вмешательства России в те самые события, которые мы в последнюю неделю наблюдаем в США. Это не ее личная позиция, то есть, возможно, это и часть ее личной позиции, но это профессиональная кампания, которая сейчас выходит на очередной виток", — заключила Захарова.