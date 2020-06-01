Лавров и Гуттереш отметили угрозу активизации террористов в Сирии

"Была также отмечена угроза активизации террористов в Сирии на фоне пандемии коронавируса, подчеркнута необходимость обеспечения прочной безопасности и стабильности в стране на основе восстановления ее суверенитета и территориальной целостности", - отметили в российском МИД.