Лавров и Гуттереш отметили угрозу активизации террористов в Сирии

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров и генсек ООН Антониу Гуттереш в ходе телефонного разговора отметили угрозу активизации террористов в Сирии на фоне пандемии коронавируса, заявили в МИД России.
"Состоялся развернутый обмен мнениями по ситуации "на земле" в Сирии, включая усилия России и Турции по стабилизации обстановки и обеспечению прекращения огня в Идлибской зоне деэскалации в рамках выполнения Дополнительного протокола от 5 марта", - говорится в сообщении МИД по итогам беседы.
"Была также отмечена угроза активизации террористов в Сирии на фоне пандемии коронавируса, подчеркнута необходимость обеспечения прочной безопасности и стабильности в стране на основе восстановления ее суверенитета и территориальной целостности", - отметили в российском МИД.