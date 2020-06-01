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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-06-01T18:20
https://ria.ru/20200601/1572309899.html
Лавров и Гуттереш отметили угрозу активизации террористов в Сирии
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/06/1568235569_0:81:3334:1956_1036x0_80_0_0_efef4af1361c0d4a2e79061576be18bd.jpg
РИА Новости

Лавров и Гуттереш отметили угрозу активизации террористов в Сирии

18:20 01.06.2020
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© Фото : SANAВоенные действия в провинции Идлиб
Военные действия в провинции Идлиб
© Фото : SANA
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров и генсек ООН Антониу Гуттереш в ходе телефонного разговора отметили угрозу активизации террористов в Сирии на фоне пандемии коронавируса, заявили в МИД России.
"Состоялся развернутый обмен мнениями по ситуации "на земле" в Сирии, включая усилия России и Турции по стабилизации обстановки и обеспечению прекращения огня в Идлибской зоне деэскалации в рамках выполнения Дополнительного протокола от 5 марта", - говорится в сообщении МИД по итогам беседы.
"Была также отмечена угроза активизации террористов в Сирии на фоне пандемии коронавируса, подчеркнута необходимость обеспечения прочной безопасности и стабильности в стране на основе восстановления ее суверенитета и территориальной целостности", - отметили в российском МИД.
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