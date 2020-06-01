Италия открывает доступ к достопримечательностям

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Культурные достопримечательности Италии возобновляют работу после трехмесячного перерыва, вызванного пандемией COVID-19, Культурные достопримечательности Италии возобновляют работу после трехмесячного перерыва, вызванного пандемией COVID-19, сообщает TourDom.ru со ссылкой на The Guardian.

С 1 июня доступны для посещения Колизей и музеи Ватикана в Риме. Во вторник откроется галерея Уффици во Флоренции. Подниматься на знаменитую Пизанскую башню можно еще с субботы, 30 мая, а ранее стали пускать туристов в археологический комплекс Помпеи под Неаполем.

Для экскурсантов предусмотрены строгие меры санитарной безопасности – маски и перчатки обязательны, перед входом – измерение температуры. На Пизанской башне гостям прикрепляют специальные электронные устройства по типу автомобильных парктроников – они дают предупредительный сигнал, если люди приближаются друг к другу менее чем на метр.

Билеты в Колизей продаются только онлайн – дабы избежать скопления посетителей у касс.