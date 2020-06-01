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Туризм
2020-06-01T18:08
https://ria.ru/20200601/1572309118.html
Италия открывает доступ к достопримечательностям
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/0b/1568443127_0:126:1262:835_1036x0_80_0_0_7561a33f1068bed45689b93797dc736d.jpg
РИА Новости

Италия открывает доступ к достопримечательностям

18:08 01.06.2020
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CC BY-SA 3.0 / 0ro1 / Fresco.Фреска Рафаэля в Ватикане
Фреска Рафаэля в Ватикане
CC BY-SA 3.0 / 0ro1 / Fresco.
МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Культурные достопримечательности Италии возобновляют работу после трехмесячного перерыва, вызванного пандемией COVID-19, сообщает TourDom.ru со ссылкой на The Guardian.
С 1 июня доступны для посещения Колизей и музеи Ватикана в Риме. Во вторник откроется галерея Уффици во Флоренции. Подниматься на знаменитую Пизанскую башню можно еще с субботы, 30 мая, а ранее стали пускать туристов в археологический комплекс Помпеи под Неаполем.
Для экскурсантов предусмотрены строгие меры санитарной безопасности – маски и перчатки обязательны, перед входом – измерение температуры. На Пизанской башне гостям прикрепляют специальные электронные устройства по типу автомобильных парктроников – они дают предупредительный сигнал, если люди приближаются друг к другу менее чем на метр.
Билеты в Колизей продаются только онлайн – дабы избежать скопления посетителей у касс.
Пропускать для осмотра достопримечательностей будут ограниченными группами – в римский Колизей – не более 14 человек, на Пизанскую башню – до 15.
Колизей в Риме
27 мая, 11:16Туризм
Римский Колизей планируют открыть для туристов 1 июня
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ТуризмТуризмНовости - ТуризмФлоренцияВатиканИталия
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