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2020-06-01T18:09
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Сергея Лебедева назначили начальником Следственного департамента МВД
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РИА Новости

Сергея Лебедева назначили начальником Следственного департамента МВД

18:04 01.06.2020 (обновлено: 18:09 01.06.2020)
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Министерства внутренних дел Российской Федерации
Здание Министерства внутренних дел Российской Федерации
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назначил генерала Сергея Лебедева новым начальником Следственного департамента МВД РФ, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Предыдущий руководитель управления Александр Романов был уволен на фоне скандала вокруг его подчиненных, арестованных по делу о злоупотреблении полномочиями, связанному с бизнесменом Альбертом Худояном.
"Назначить генерал-майора полиции Лебедева Сергея Николаевича заместителем министра внутренних дел РФ - начальником Следственного департамента министерства внутренних дел РФ, освободив его от занимаемой должности. Присвоить генерал-майору полиции Лебедеву Сергею Николаевичу специальное звание генерал-майора юстиции", - говорится в документе.
Данный указ вступает в силу со дня подписания - 1 июня.
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По данным следствия, заместители начальника Следственного департамента МВД РФ генералы Александр Бирюков и Александр Краковский незаконно способствовали переводу под домашний арест Худояна, обвиняемого в крупном мошенничестве. В итоге девелопер вышел из СИЗО, а с трех земельных участков на 2,2 миллиарда рублей, в хищении которых он обвиняется, сняли арест.
Офицерам вменяется статья "Злоупотребление полномочиями", но не "Получение взятки". Следствие полагает, что борцы с преступностью рассчитывали получить вознаграждение после освобождения бизнесмена, но якобы не успели. Бирюков, Краковский и следователь по особо важным делам Александр Брянцев были арестованы.
Романов, который разрешил Бирюкову и Краковскому забрать себе материалы на Худояна из другого подразделения, был допрошен как свидетель. Позднее указом президента его сняли с должности.
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