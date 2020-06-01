Сергея Лебедева назначили начальником Следственного департамента МВД

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Президент России Президент России Владимир Путин назначил генерала Сергея Лебедева новым начальником Следственного департамента МВД РФ , соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Предыдущий руководитель управления Александр Романов был уволен на фоне скандала вокруг его подчиненных, арестованных по делу о злоупотреблении полномочиями, связанному с бизнесменом Альбертом Худояном.

"Назначить генерал-майора полиции Лебедева Сергея Николаевича заместителем министра внутренних дел РФ - начальником Следственного департамента министерства внутренних дел РФ, освободив его от занимаемой должности. Присвоить генерал-майору полиции Лебедеву Сергею Николаевичу специальное звание генерал-майора юстиции", - говорится в документе.

Данный указ вступает в силу со дня подписания - 1 июня.

По данным следствия, заместители начальника Следственного департамента МВД РФ генералы Александр Бирюков и Александр Краковский незаконно способствовали переводу под домашний арест Худояна, обвиняемого в крупном мошенничестве. В итоге девелопер вышел из СИЗО, а с трех земельных участков на 2,2 миллиарда рублей, в хищении которых он обвиняется, сняли арест.

Офицерам вменяется статья "Злоупотребление полномочиями", но не "Получение взятки". Следствие полагает, что борцы с преступностью рассчитывали получить вознаграждение после освобождения бизнесмена, но якобы не успели. Бирюков, Краковский и следователь по особо важным делам Александр Брянцев были арестованы.