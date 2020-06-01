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Религия и мировоззрение
2020-06-01T18:25
https://ria.ru/20200601/1572308920.html
Московские храмы откроют для прихожан с 6 июня
https://cdn21.img.ria.ru/images/155531/01/1555310150_139:0:1559:799_1036x0_80_0_0_f86b8c514b66eda0f00bfed416c6a6e2.jpg
РИА Новости

Московские храмы откроют для прихожан с 6 июня

18:02 01.06.2020 (обновлено: 18:25 01.06.2020)
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© mos.ruХрам Святителя Николая Чудотворца на Берсеневке в Москве
Храм Святителя Николая Чудотворца на Берсеневке в Москве
© mos.ru
МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Храмы Москвы откроют для прихожан 6 июня, сообщил Telegram-канал рабочей группы при патриархе по работе в условиях COVID-19.
Отмечается, что это сделано по благословению патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
"Доступ прихожан в храмы будет осуществляться с соблюдением всех необходимых санитарно-эпидемиологических предписаний Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, в том числе — социальной дистанции при участии верующих в богослужениях (один человек на четыре квадратных метра)", — говорится в сообщении.
Перед принятием решения ситуацию обсудили с мэром Москвы Сергеем Собяниным и главой Роспотребнадзора Анной Поповой.
При этом в рабочей группе уточнили, что храм Христа Спасителя и Богоявленский собор в Елохове откроются для прихожан 2 июня.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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31 мая, 19:09Религия и мировоззрение
В Московской области разрешили посещать храмы РПЦ
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Религия и мировоззрениеАнна ПоповаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Новости - Религия и мировоззрениеРусская православная церковьМоскваОбщество
Популярные комментарии
Каждый день по 9 тысяч новых больных выявляются, почему бы и не разрешить прихожанам в храмах собираться. Государство борется против верующих, как я понял, иначе как объяснить эту инициативу - не ясно))
1 июня, 19:11
Константин Е
4851304
Да,но свечи в 2 цены.)
1 июня, 20:22
Мятные Лапки
19103202
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