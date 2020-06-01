Московские храмы откроют для прихожан с 6 июня

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Храмы Москвы откроют для прихожан 6 июня, сообщил Telegram-канал рабочей группы при патриархе по работе в условиях COVID-19.
Отмечается, что это сделано по благословению патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
"Доступ прихожан в храмы будет осуществляться с соблюдением всех необходимых санитарно-эпидемиологических предписаний Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, в том числе — социальной дистанции при участии верующих в богослужениях (один человек на четыре квадратных метра)", — говорится в сообщении.
Перед принятием решения ситуацию обсудили с мэром Москвы Сергеем Собяниным и главой Роспотребнадзора Анной Поповой.
При этом в рабочей группе уточнили, что храм Христа Спасителя и Богоявленский собор в Елохове откроются для прихожан 2 июня.
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