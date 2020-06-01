Московские храмы откроют для прихожан с 6 июня

"Доступ прихожан в храмы будет осуществляться с соблюдением всех необходимых санитарно-эпидемиологических предписаний Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, в том числе — социальной дистанции при участии верующих в богослужениях (один человек на четыре квадратных метра)", — говорится в сообщении.