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Культура
2020-06-01T23:11
https://ria.ru/20200601/1572308378.html
Crew Dragon доставил на МКС серию сверхпрочных работ художника стрит-арта
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РИА Новости

Crew Dragon доставил на МКС серию сверхпрочных работ художника стрит-арта

23:11 01.06.2020
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© Фото : SpaceXРаботы художника Тристана Итона
Работы художника Тристана Итона
© Фото : SpaceX
МОСКВА, 1 июн – РИА Новости. Пилотирумый корабль Crew Dragon доставил на МКС серию сверхпрочных работ американского художника стрит-арта Тристана Итона, сообщает Artnet.
Команда компании Space X Илона Маска заказала ее, чтобы украсить первое путешествие ракеты в космос. Каждая работа была упакована в защитный футляр, снабжена посланием от автора и приветствием космонавтам МКС.
Тристан Итон, некоторые произведения которого находятся в Нью-Йоркском МoМА, создал серию высокопрочных двусторонних пластин, используя золото, бронзу и алюминий.
В результате представитель стрит-арта из Лос-Анджелеса присоединился к очень узкому кругу художников, включающему Энди Уорхола, Роберта Раушенберга и Тревора Пэглена, которые отправляли свои работы в космос.
"Когда команда Space X попросила меня создать произведения искусства, которые полетят с экипажем корабля, мне захотелось сделать что-то вдохновляющее. Глядя из космоса на весь человеческий род на этой крошечной планете, надеюсь, они вспомнят о нашей истории и нашем потенциале. У нас еще столько всего впереди. Я придумал серию работ, представляющих двойственную природу человечества, наше прошлое и наше будущее", — пояснил он.
"Мы много раз меняли мир при помощи доброты, надежды и науки. Надеюсь, у нас получится еще раз", — добавил Итон.
Художник выполнил по одной работе для каждого из пяти космонавтов, включая тех двух, что отправились на МКС на Crew Dragon.
Предполагается, что через три месяца его произведения вернутся на Землю.
Тристан Итон (род. в 1978) начал заниматься стрит-артом еще подростком. Сейчас его настенная живопись украшает здания по всему миру, включая торговый центр "Атриум" в Москве.
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