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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-01T17:53
https://ria.ru/20200601/1572308350.html
Число зараженных коронавирусом в Азербайджане выросло до 5662
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/02/1570901694_0:161:3071:1888_1036x0_80_0_0_a4a3038b0f3c0cced3fda7bb3549f9a9.jpg
РИА Новости

Число зараженных коронавирусом в Азербайджане выросло до 5662

17:53 01.06.2020
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© Sputnik / Мурад ОруджевАвтомобиль службы скорой помощи в Азербайджане
Автомобиль службы скорой помощи в Азербайджане
© Sputnik / Мурад Оруджев
БАКУ, 1 июн - РИА Новости. Общее число выявленных случаев заражения коронавирусом в Азербайджане достигло 5662, за сутки выявлены 168 заболевших, выздоровели с начала пандемии 3508 человек, скончались 68, сообщил в понедельник оперативный штаб при кабмине республики.
"На сегодняшний день в Азербайджане выявлено 5662 факта заражения коронавирусной инфекцией, 3508 человек вылечились, 68 человек умерли, 2086 человек продолжают лечение в больницах особого режима", - говорится в пресс-релизе штаба.
Уточняется, что с начала пандемии в республике провели 302933 теста на выявление новых случаев заражения.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 5,9 миллиона случаев заражения, свыше 367 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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