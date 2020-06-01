Число зараженных коронавирусом в Азербайджане выросло до 5662

БАКУ, 1 июн - РИА Новости. Общее число выявленных случаев заражения коронавирусом в Азербайджане достигло 5662, за сутки выявлены 168 заболевших, выздоровели с начала пандемии 3508 человек, скончались 68, сообщил в понедельник оперативный штаб при кабмине республики.
"На сегодняшний день в Азербайджане выявлено 5662 факта заражения коронавирусной инфекцией, 3508 человек вылечились, 68 человек умерли, 2086 человек продолжают лечение в больницах особого режима", - говорится в пресс-релизе штаба.
Уточняется, что с начала пандемии в республике провели 302933 теста на выявление новых случаев заражения.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 5,9 миллиона случаев заражения, свыше 367 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.