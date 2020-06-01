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2020-06-01T20:27
https://ria.ru/20200601/1572308310.html
Кузнецова назвала ситуацию с изъятием детей в Оренбуржье ужасом
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РИА Новости

Кузнецова назвала ситуацию с изъятием детей в Оренбуржье ужасом

17:53 01.06.2020 (обновлено: 20:27 01.06.2020)
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© Фото : Е. ПрокофьеваУполномоченнный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова
Уполномоченнный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова
© Фото : Е. Прокофьева
Уполномоченнный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова. Архивное фото
МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Совершенствование деятельности органов опеки и попечительства не допустит таких ужасов, как принудительное изъятие четверых маленьких детей из многодетной семьи в Оренбуржье, считает уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова.
Ранее интернет-ресурс Orenburg.media опубликовал видео насильного изъятия троих маленьких детей у женщины из дома в поселке Тюльпанный Оренбургской области. На кадрах полицейские сначала уговаривают женщину отдать детей, но когда она начала гнать правоохранителей, малышей забирают силой, а на мать надевают наручники. Проверку организовали прокуратура, следственные органы и детский омбудсмен.
Полицейский
Вчера, 16:05
В Оренбургской области объяснили ситуацию с изъятием детей из семьи
"Как бы мне хотелось ответить раз и навсегда, что будет наконец-то принято решение по совершенствованию деятельности органов опеки и попечительства и данных ужасов наши семьи больше не увидят. <…> Сейчас рассматривается правомочность действий уполномоченных структур, также будут оценены действия, бездействия органов системы профилактики. <…> Эти меры как минимум избыточны, а насколько будут наказаны и какая степень ответственности будет грозить должностным лицам, будет известно позже", — ответила Кузнецова на вопрос журналистов о мерах наказания для должностных лиц, забравших силой детей у матери.
Последние подобные случаи имели точечный характер разрешения, хотелось бы, чтобы они нашли системный ответ, подчеркнула детский омбудсмен.
В полиции РИА Новости сообщали, что детей изъяли, чтобы доставить в больницу для оказания медицинской помощи, а женщина привлекалась к административной ответственности из-за неисполнения обязанностей по воспитанию детей. В свою очередь, следственные органы заявляли, что четверых детей изъяли на основании постановления главы Домбаровского района, вынесенного из-за опасности обрушения кровли дома, где проживает семья.
Автомобиль Следственного комитета России
31 мая, 15:44
СК проведет проверку после изъятия детей из семьи в Оренбургской области
2138128244
Обсудить 10
Анна КузнецоваОренбургская областьДомбаровский районОбщество
Популярные комментарии
Вместо того, чтоб помочь многодетной семье починить крышу, что бы хотя бы эта семья жила нормально, чиновник решил семью разрушить. это же легче.
1 июня, 19:56
ssevam
1500011
Ужасы нашей России 😂😂😂
1 июня, 17:57
Колёк Сусаков
600116
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