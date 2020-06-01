Кузнецова назвала ситуацию с изъятием детей в Оренбуржье ужасом

"Как бы мне хотелось ответить раз и навсегда, что будет наконец-то принято решение по совершенствованию деятельности органов опеки и попечительства и данных ужасов наши семьи больше не увидят. <…> Сейчас рассматривается правомочность действий уполномоченных структур, также будут оценены действия, бездействия органов системы профилактики. <…> Эти меры как минимум избыточны, а насколько будут наказаны и какая степень ответственности будет грозить должностным лицам, будет известно позже", — ответила Кузнецова на вопрос журналистов о мерах наказания для должностных лиц, забравших силой детей у матери.