Кузнецова назвала ситуацию с изъятием детей в Оренбуржье ужасом

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Совершенствование деятельности органов опеки и попечительства не допустит таких ужасов, как принудительное изъятие четверых маленьких детей из многодетной семьи в Оренбуржье, считает уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова.
Ранее интернет-ресурс Orenburg.media опубликовал видео насильного изъятия троих маленьких детей у женщины из дома в поселке Тюльпанный Оренбургской области. На кадрах полицейские сначала уговаривают женщину отдать детей, но когда она начала гнать правоохранителей, малышей забирают силой, а на мать надевают наручники. Проверку организовали прокуратура, следственные органы и детский омбудсмен.
"Как бы мне хотелось ответить раз и навсегда, что будет наконец-то принято решение по совершенствованию деятельности органов опеки и попечительства и данных ужасов наши семьи больше не увидят. <…> Сейчас рассматривается правомочность действий уполномоченных структур, также будут оценены действия, бездействия органов системы профилактики. <…> Эти меры как минимум избыточны, а насколько будут наказаны и какая степень ответственности будет грозить должностным лицам, будет известно позже", — ответила Кузнецова на вопрос журналистов о мерах наказания для должностных лиц, забравших силой детей у матери.
Последние подобные случаи имели точечный характер разрешения, хотелось бы, чтобы они нашли системный ответ, подчеркнула детский омбудсмен.
В полиции РИА Новости сообщали, что детей изъяли, чтобы доставить в больницу для оказания медицинской помощи, а женщина привлекалась к административной ответственности из-за неисполнения обязанностей по воспитанию детей. В свою очередь, следственные органы заявляли, что четверых детей изъяли на основании постановления главы Домбаровского района, вынесенного из-за опасности обрушения кровли дома, где проживает семья.