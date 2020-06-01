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2020-06-01T18:07
https://ria.ru/20200601/1572308132.html
В Мосгордуме раскрыли смысл идеи штрафовать владельцев брошенных машин
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РИА Новости

В Мосгордуме раскрыли смысл идеи штрафовать владельцев брошенных машин

17:49 01.06.2020 (обновлено: 18:07 01.06.2020)
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© РИА Новости / Борис БабановУборка брошенных на улицах Москвы автомобилей
Уборка брошенных на улицах Москвы автомобилей
© РИА Новости / Борис Бабанов
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Брошенные автомобили захламляют городские территории, штрафы за это могут побудить собственников что-то предпринимать, сообщил РИА Новости глава комиссии Мосгордумы по законодательству, регламенту, правилам и процедурам Александр Семенников, комментируя поправки в КоАП РФ.
Как сообщалось ранее, проектом нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) РФ предлагается ввести штрафы от одной до трех тысяч рублей для автомобилистов, которые бросили свои машины во дворах. Для этого машины должны соответствовать состояниям "разукомплектованные" или "брошенные".
Семенников отметил, что данная норма не предполагает внесения каких-то изменений в московский КоАп.
"Это не предполагает каких-то изменений в региональных кодексах. В целом, административное законодательство - это предмет совместного ведения Российской Федерации и субъекта, то есть субъект может принимать какую-то норму в том случае, если она не урегулирована в федеральном кодексе, поэтому нет такого, что если что-то выпущено федералами, то мы должны развить. Надо смотреть, если эта норма будет работать, будет решать задачи, то не думаю, что от нас в этой связи что-то потребуется. Какого-то обязательства уточнять применительно к Москве у нас нет", - сказал Семенников.
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Он отметил, что такие брошенные нефункционирующие машины и сейчас увозят городские службы, но нарушителей не штрафуют.
По его словам, ввести штрафы, скорее, стоит, так как это является захламлением городской территории.
"В целом, наверное, да, если этот автомобиль уже не может эксплуатироваться. Тогда получается, что собственник не может использовать автомобиль по прямому назначению, и это получается хлам. В равной степени штрафы предусмотрены и в целом за захламление территории. То есть если вы свои личные вещи, например прицеп, палатку, которые уже не функционируют, где-то разместите, вы будете нести ответственность за захламление общественных территорий. Ведь речь идёт о территориях, которые являются собственностью города. Поэтому если кто-то вот так занял место, а это, по сути, самозахват территории, и ни он не использует это средство, и никто другой не может использовать это место", - сказал Семенников.
По его словам, для Москвы это не является большой проблемой, но какое-то количество таких автомобилей есть. "Такая проблема существует, она, может, не столь вопиющая, я не думаю, что для Москвы это огромное количество таких автомобилей. Но они есть, и уже сейчас их отвозят на стоянки, и собственники даже не всегда их забирают. И смысл штрафа - как раз побудить собственника какое-то решение принять с этим автомобилем, продать или что-то ещё сделать с ним. А то так это просто хлам, занимающий городские территории", - сказал Семенников.
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РоссияАлександр СеменниковАвтоМосковская городская думаМоскваОбщество
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