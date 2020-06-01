Лавров и генсек ООН обсудили ситуацию в Ливии и вопросы борьбы с COVID-19

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем ситуацию в Ливии и вопросы реагирования на вызовы, связанные с пандемией COVID-19, заявили в МИД РФ.
"В ходе беседы основное внимание было уделено проблематике сирийского и ливийского урегулирования с акцентом на отдельные аспекты деятельности ООН на данных направлениях, а также вопросам работы всемирной Организации по реагированию на последствия пандемии новой коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении российского МИД по итогам телефонного разговора.
С российской стороны "отмечена приоритетность скорейшего решения вопроса о руководстве ооновской миссией в Ливии в условиях продолжающейся деградации ситуации в этой стране", отмечается в сообщении внешнеполитического ведомства.
"Лавров подчеркнул российскую поддержку работе ООН и ее специализированных учреждений, направленной на координацию усилий стран-членов в преодолении пандемии COVID-19 и ее социально-экономических последствий. Стороны обсудили пути повышения эффективности глобального сотрудничества на этом направлении, расширения многостороннего взаимодействия на площадке глобальной Организации", - заявили в МИД РФ.