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2020-06-01T18:05
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Лавров и генсек ООН обсудили ситуацию в Ливии и вопросы борьбы с COVID-19
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РИА Новости

Лавров и генсек ООН обсудили ситуацию в Ливии и вопросы борьбы с COVID-19

17:47 01.06.2020 (обновлено: 18:05 01.06.2020)
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© POOL / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреш в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. 25 сентября 2019
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреш в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. 25 сентября 2019
© POOL
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем ситуацию в Ливии и вопросы реагирования на вызовы, связанные с пандемией COVID-19, заявили в МИД РФ.
"В ходе беседы основное внимание было уделено проблематике сирийского и ливийского урегулирования с акцентом на отдельные аспекты деятельности ООН на данных направлениях, а также вопросам работы всемирной Организации по реагированию на последствия пандемии новой коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении российского МИД по итогам телефонного разговора.
С российской стороны "отмечена приоритетность скорейшего решения вопроса о руководстве ооновской миссией в Ливии в условиях продолжающейся деградации ситуации в этой стране", отмечается в сообщении внешнеполитического ведомства.
"Лавров подчеркнул российскую поддержку работе ООН и ее специализированных учреждений, направленной на координацию усилий стран-членов в преодолении пандемии COVID-19 и ее социально-экономических последствий. Стороны обсудили пути повышения эффективности глобального сотрудничества на этом направлении, расширения многостороннего взаимодействия на площадке глобальной Организации", - заявили в МИД РФ.
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Коронавирус COVID-19Война в СирииАнтониу ГутеррешСергей ЛавровЛивияСирияООНВ мире
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