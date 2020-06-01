Лавров и генсек ООН обсудили ситуацию в Ливии и вопросы борьбы с COVID-19

С российской стороны "отмечена приоритетность скорейшего решения вопроса о руководстве ооновской миссией в Ливии в условиях продолжающейся деградации ситуации в этой стране", отмечается в сообщении внешнеполитического ведомства.

"Лавров подчеркнул российскую поддержку работе ООН и ее специализированных учреждений, направленной на координацию усилий стран-членов в преодолении пандемии COVID-19 и ее социально-экономических последствий. Стороны обсудили пути повышения эффективности глобального сотрудничества на этом направлении, расширения многостороннего взаимодействия на площадке глобальной Организации", - заявили в МИД РФ.