Прокуратура начала проверку после обрушения моста под Мурманском

МУРМАНСК, 1 июн - РИА Новости. Мурманская транспортная прокуратура начала проверку после обрушения пролета железнодорожного моста на перегоне станций Выходной - Кола под Мурманском, сообщила пресс-служба ведомства.
"Мурманская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства в сфере безопасности движения и эксплуатации железнодорожного моста по факту обрушения надводной части железнодорожного моста над рекой Северная Кола", - говорится в сообщении.
По предварительным данным, обрушение произошло из-за интенсивного таяния снега и большой водности реки Колы, в связи с чем опора моста обрушилась. В прокуратуре подтвердили, что пострадавших нет.
По данным ведомства, железнодорожный металлический мост был введен в эксплуатацию в 1930 году, ремонтные работы (реконструкция) были выполнены в 2014 году, мост состоит из 5 опор.
"В ходе проверки будет дана оценка действиям должностных лиц железной дороги, подрядных организаций на предмет соблюдения законодательства при проведении ремонтных работ на мосту, а также технических требований по его содержанию и обслуживанию в период эксплуатации", - отметили в ведомстве и добавили, что ситуация находится на личном контроле и.о. Северо-Западного транспортного прокурора Дмитрия Коноша.
На перегоне Выходной – Кола 30 мая было выявлено повреждение железнодорожного моста из-за подъема уровня воды в реке Кола. Путь был закрыт для движения поездов.