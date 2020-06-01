Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-06-01T17:47
https://ria.ru/20200601/1572307987.html
Прокуратура начала проверку после обрушения моста под Мурманском
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572301801_0:120:1280:840_1036x0_80_0_0_06dedcc4a6ad77365b828a047e5373fe.jpg
РИА Новости

Прокуратура начала проверку после обрушения моста под Мурманском

17:47 01.06.2020
582
© Фото : ГУ МЧС России по Мурманской областиОбрушение железнодорожного моста в Мурманской области
Обрушение железнодорожного моста в Мурманской области
© Фото : ГУ МЧС России по Мурманской области
Обрушение железнодорожного моста в Мурманской области. Архивное фото
МУРМАНСК, 1 июн - РИА Новости. Мурманская транспортная прокуратура начала проверку после обрушения пролета железнодорожного моста на перегоне станций Выходной - Кола под Мурманском, сообщила пресс-служба ведомства.
"Мурманская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства в сфере безопасности движения и эксплуатации железнодорожного моста по факту обрушения надводной части железнодорожного моста над рекой Северная Кола", - говорится в сообщении.
Из-за интенсивного таяния снега и большой водности реки Кола подмыло насыпь опоры железнодорожного моста на перегоне ст. Кола – ст. Выходной
31 мая, 14:44
В Мурманской области половодье повредило железнодорожный мост
По предварительным данным, обрушение произошло из-за интенсивного таяния снега и большой водности реки Колы, в связи с чем опора моста обрушилась. В прокуратуре подтвердили, что пострадавших нет.
По данным ведомства, железнодорожный металлический мост был введен в эксплуатацию в 1930 году, ремонтные работы (реконструкция) были выполнены в 2014 году, мост состоит из 5 опор.
"В ходе проверки будет дана оценка действиям должностных лиц железной дороги, подрядных организаций на предмет соблюдения законодательства при проведении ремонтных работ на мосту, а также технических требований по его содержанию и обслуживанию в период эксплуатации", - отметили в ведомстве и добавили, что ситуация находится на личном контроле и.о. Северо-Западного транспортного прокурора Дмитрия Коноша.
На перегоне Выходной – Кола 30 мая было выявлено повреждение железнодорожного моста из-за подъема уровня воды в реке Кола. Путь был закрыт для движения поездов.
Кадры обрушившегося железнодорожного моста в Мурманске
Вчера, 15:27
В Мурманской области обрушился железнодорожный мост
311324
Обсудить 0
КолаМурманская областьПроисшествия
Рекомендуем
Обрушившийся железнодорожный мост через реку Кола между станциями Кола и Выходной в Мурманской области
Грузопоток в Мурманск могут перенаправить на автотранспорт
Кадры обрушившегося железнодорожного моста в Мурманске
Обрушившийся под Мурманском железнодорожный мост попал на видео
Нашивки сотрудников МЧС России
Железнодорожный мост под Мурманском планируют восстановить за 2-3 недели
Кадры обрушившегося железнодорожного моста в Мурманске
В Мурманской области обрушился железнодорожный мост
Из-за интенсивного таяния снега и большой водности реки Кола подмыло насыпь опоры железнодорожного моста на перегоне ст. Кола – ст. Выходной
В Мурманской области половодье повредило железнодорожный мост
Уборка брошенных на улицах Москвы автомобилей
В Мосгордуме раскрыли смысл идеи штрафовать владельцев брошенных машин
Уполномоченнный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова
Кузнецова назвала ситуацию с изъятием детей в Оренбуржье ужасом
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреш в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. 25 сентября 2019
Лавров и генсек ООН обсудили ситуацию в Ливии и вопросы борьбы с COVID-19
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Володин отметил своевременность поправок в Конституцию
Олег Назаров
Историк прокомментировал возможную отмену постановления о пакте 1939 года
Защитная маска
Назван новый способ остановить распространение коронавируса
Молодой человек держит Конституцию Российской Федерации
Проголосовать по поправкам в Конституцию можно будет с 25 июня по 1 июля
Медицинские работники входят в красную зону госпиталя COVID-19 городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
Источником COVID-19 в интернате под Саратовом оказался медработник
Остатки древнего захоронения эпохи викингов, обнаруженные при ремонте частного дома, расположенного в городе Боде, Норвегия
Норвежцы под полом нашли артефакты времен викингов
Глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич
Глава МИД Латвии спрогнозировал дату открытия границ европейских стран
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:53В Мексике за сутки 237 человек умерли от коронавируса
03:50Sony отложила презентацию игр для PlayStation 5
03:46На Манхэттене мародеры бьют витрины и грабят магазины
03:44Росатом разработал новый метод борьбы с коронавирусом
03:43Норвежцы под полом нашли артефакты времен викингов
03:22В России на этой неделе ожидаются крупные пожары в четырех округах
03:19Эксперт рассказала, какие приложения в смартфоне могут быть небезопасными
03:18На северных Курилах ввели режим ЧС из-за двух рыбаков с коронавирусом
03:14Три спутника для исследования Арктики начнут производить с 2021 года
03:11Сбербанк рассказал о популярных схемах мошенничества при онлайн-покупках
03:06Мантуров рассчитывает, что интернет-продажи алкоголя разрешат в 2020 году
03:03К Земле летит потенциально опасный астероид
03:01Трамп назвал охватившие страну беспорядки терроризмом
02:58Протестующие остаются на улицах Вашингтона, несмотря на комендантский час
02:56Ученые объяснили происхождение пирамид в Мексике
02:46Аргентина вновь продлила срок переговоров по долгу
02:43Директор "Южмаша" пожаловался на убытки из-за разрыва связей с Россией
02:39В России за сутки потушили 35 лесных пожаров
02:38Суд арестовал обвиняемого в похищении двухлетней девочки на Чукотке
02:36Трамп осмотрел окрестности Белого дома, пострадавшие от пожара
Лента новостейМолния