Прокуратура начала проверку после обрушения моста под Мурманском

"В ходе проверки будет дана оценка действиям должностных лиц железной дороги, подрядных организаций на предмет соблюдения законодательства при проведении ремонтных работ на мосту, а также технических требований по его содержанию и обслуживанию в период эксплуатации", - отметили в ведомстве и добавили, что ситуация находится на личном контроле и.о. Северо-Западного транспортного прокурора Дмитрия Коноша.