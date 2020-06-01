Опубликована интерактивная карта загруженности московских парков

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Москвичам стала доступна интерактивная карта загруженности парков и мест отдыха на портале Москвичам стала доступна интерактивная карта загруженности парков и мест отдыха на портале mos.ru , сообщили в пресс-службе департамента информационных технологий.

"Москвичам стала доступна интерактивная карта, на которой можно увидеть загруженность парков и мест отдыха. Это позволит спланировать прогулку с соблюдением социальной дистанции и минимизировать риски заражения коронавирусной инфекцией", - сообщили в пресс-службе.

Как рассказал руководитель департамента информационных технологий Эдуард Лысенко, чьи слова приводятся в сообщении, территория парков и мест отдыха на карте окрашена в разные цвета в зависимости от загруженности и доступности.

"Чтобы территории не были переполнены, и горожане могли соблюдать социальную дистанцию, администрация парков сможет оперативно сообщать о количестве посетителей и при необходимости временно ограничивать доступ горожан. Эта информация в режиме реального времени будет доступна москвичам, чтобы они могли спланировать прогулку с соблюдением всех правил санитарной безопасности", - рассказал Лысенко.

В пресс-службе пояснили, что если на карте территория парка окрашена в зеленый цвет – это означает, что парк открыт для посетителей и горожан в нем немного. Желтый цвет говорит о том, что соблюдать социальную дистанцию будет сложнее. На "красной" территории людей слишком много, а риск нарушения социальной дистанции очень высокий, поэтому посещение парка лучше отложить. "С 21.00 до 09.00 парки и места отдыха, закрытые для посетителей, автоматически становятся на карте красными, а территории, на которых по утрам можно заниматься спортом, – оранжевыми", - добавили в ведомстве.

Также на странице сервиса пользователи могут узнать график прогулок и увидеть на карте двухкилометровый радиус, в пределах которого рекомендовано совершать прогулки. Эту информацию можно посмотреть на "Яндекс.Картах". Кроме того, посмотреть ближайшие к дому парки и оценить их загруженность смогут пользователи мобильного приложения "Моя Москва".

С 1 по 14 июня длительные пешие прогулки и занятия спортом на свежем воздухе разрешены для всех жителей города, включая москвичей старше 65 лет и граждан, страдающих хроническими заболеваниями. При этом, чтобы уменьшить риск инфицирования, для каждого дома установлен свой график прогулок. Запрет сохраняется для граждан, болеющих COVID-19, людей с подозрением на коронавирусную инфекцию, имеющих признаки ОРВИ, а также для тех, кто живет вместе с ними.

Пропуск для прогулок на свежем воздухе и занятий спортом получать не нужно. При этом если до парка нужно ехать на машине или на общественном транспорте, необходимо оформить разовый цифровой пропуск. Сделать это можно не чаще двух раз в календарную неделю.