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Владимир Путин поблагодарил участников конкурса "Большая перемена"
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РИА Новости

Владимир Путин поблагодарил участников конкурса "Большая перемена"

17:38 01.06.2020
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© РИА Новости / Алексей Никольский1 июня 2020. Президент РФ Владимир Путин в День защиты детей проводит встречу в режиме телемоста с уполномоченным по правам ребенка Анной Кузнецовой и многодетными семьями
1 июня 2020. Президент РФ Владимир Путин в День защиты детей проводит встречу в режиме телемоста с уполномоченным по правам ребенка Анной Кузнецовой и многодетными семьями
© РИА Новости / Алексей Никольский
МОСКВА, 1 июн – РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе совещания, приуроченного к Международному дню защиты детей, выразил благодарность участникам конкурса "Большая перемена".
"В этой связи хотел бы отметить всех, кто в это непростое время проявил ответственность и готовность помочь нуждающимся, в том числе поблагодарить молодых людей – участников конкурса "Большая перемена", – сказал Владимир Путин.
Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко
Вчера, 11:09
К конкурсу "Большая перемена" присоединилось более 600 тысяч школьников
Президент отметил, что конкурс дал возможность участникам включаться в добрые дела, пробовать себя в разных проектах и найти свои сильные стороны.
"Мотором" конкурса стали волонтеры. Почти 650 тысяч – 650 тысяч! – школьников из всех регионов страны, которые старались помогать другим и развивались сами", – сказал Путин
Конкурс "Большая перемена", проект президентской платформы "Россия – страна возможностей", стартовал 28 марта. Участие в нем могут принять школьники 8–10-х классов. Регистрация открыта на сайте БольшаяПеремена.онлайн до 23 июня.
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РоссияВладимир ПутинОбщество
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