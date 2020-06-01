Владимир Путин поблагодарил участников конкурса "Большая перемена"

1 июня 2020. Президент РФ Владимир Путин в День защиты детей проводит встречу в режиме телемоста с уполномоченным по правам ребенка Анной Кузнецовой и многодетными семьями

МОСКВА, 1 июн – РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе совещания, приуроченного к Международному дню защиты детей, выразил благодарность участникам конкурса "Большая перемена".

"В этой связи хотел бы отметить всех, кто в это непростое время проявил ответственность и готовность помочь нуждающимся, в том числе поблагодарить молодых людей – участников конкурса "Большая перемена", – сказал Владимир Путин.

Президент отметил, что конкурс дал возможность участникам включаться в добрые дела, пробовать себя в разных проектах и найти свои сильные стороны.

"Мотором" конкурса стали волонтеры. Почти 650 тысяч – 650 тысяч! – школьников из всех регионов страны, которые старались помогать другим и развивались сами", – сказал Путин