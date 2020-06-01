Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
2020-06-01T17:36
https://ria.ru/20200601/1572307293.html
Мединский сравнил фильм "Джокер" и видео с беспорядками в США
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572274289_0:65:3072:1793_1036x0_80_0_0_90c7cb0198a5aa8b106e534fe3b3eb7a.jpg
РИА Новости

Мединский сравнил фильм "Джокер" и видео с беспорядками в США

17:36 01.06.2020
1457
© REUTERS / Jonathan ErnstПротестующие возле Белого дома в Вашингтоне, США
Протестующие возле Белого дома в Вашингтоне, США
© REUTERS / Jonathan Ernst
МОСКВА, 1 июн – РИА Новости. Помощник президента РФ Владимир Мединский разместил в своем Instagram коллаж из видео с беспорядками в США и фрагмента фильма Тодда Филлипса "Джокер", напомнив о своей негативной реакции на триллер в бытность министром культуры.
Ранее Мединский критически высказался в адрес "Джокера". Он отмечал, что если бы картина производилась в России, то не получила бы поддержку Минкультуры. Оценка министра вызвала большой резонанс.
"А помнится, кое-кто со мной не соглашался? Иронизировал, ерничал в анонимных аккаунтах", - написал Мединский под выложенным видео.
Беспорядки вспыхнули в Миннеаполисе и ряде других городов США после гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полиции. В интернете появились видео, на которых видно, что полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились на него втроем, причем один из них наступил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Он умер в реанимации. После начала беспорядков уволили четырех полицейских, а одного из них обвинили в убийстве по неосторожности.
Протестующие в Миннеаполисе
Вчера, 08:00
"Вероятно, это русские": взломано абсолютное оружие США
2852117
Обсудить 1
КультураДжордж ФлойдБеспорядки в США из-за убийства афроамериканцаВладимир МединскийСШАВ мире
Рекомендуем
Сотрудники полиции и участники протеста в Миннеаполисе
МИД резко ответил на заявления о "причастности" России к протестам в США
Акция протеста в городе Окленд в штате Калифорния, США
Журналист из США оценил слова о причастности России к беспорядкам
Олег Назаров
Историк прокомментировал возможную отмену постановления о пакте 1939 года
Защитная маска
Назван новый способ остановить распространение коронавируса
Уполномоченнный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова
Кузнецова назвала ситуацию с изъятием детей в Оренбуржье ужасом
Протестующие в Миннеаполисе
СМИ: Трамп в резкой форме обратился к губернаторам из-за протестов
Сотрудники полиции в Миннеаполисе
МИД назвал протесты в США их внутренним делом
Богдан Вечирко
Стали известны подробности о въехавшем в толпу в Миннеаполисе украинце
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции, посвященной первой годовщине пребывания на посту
Зеленский рассказал, чем интересен разговор Порошенко и Байдена
Протестующие в Миннеаполисе
"Вероятно, это русские": взломано абсолютное оружие США
Кадры смертельного задержания полицейскими Джорджа Флойда
Две судьбы, изменившие Америку: Джордж Флойд и Дерек Чавен
Протестующие в Миннеаполисе
Белый дом заявил, что не потерпит насилия в ходе протестов
Озеро Байкал
Чешская путешественница рассказала, что ее поразило в России
Здание Министерства иностранных дел РФ
МИД прокомментировал слова Райс о причастности России к протестам в США
Сотрудники полиции в Миннеаполисе
В ООН прокомментировали инцидент с журналистом РИА Новости в Миннеаполисе
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:53В Мексике за сутки 237 человек умерли от коронавируса
03:50Sony отложила презентацию игр для PlayStation 5
03:46На Манхэттене мародеры бьют витрины и грабят магазины
03:44Росатом разработал новый метод борьбы с коронавирусом
03:43Норвежцы под полом нашли артефакты времен викингов
03:22В России на этой неделе ожидаются крупные пожары в четырех округах
03:19Эксперт рассказала, какие приложения в смартфоне могут быть небезопасными
03:18На северных Курилах ввели режим ЧС из-за двух рыбаков с коронавирусом
03:14Три спутника для исследования Арктики начнут производить с 2021 года
03:11Сбербанк рассказал о популярных схемах мошенничества при онлайн-покупках
03:06Мантуров рассчитывает, что интернет-продажи алкоголя разрешат в 2020 году
03:03К Земле летит потенциально опасный астероид
03:01Трамп назвал охватившие страну беспорядки терроризмом
02:58Протестующие остаются на улицах Вашингтона, несмотря на комендантский час
02:56Ученые объяснили происхождение пирамид в Мексике
02:46Аргентина вновь продлила срок переговоров по долгу
02:43Директор "Южмаша" пожаловался на убытки из-за разрыва связей с Россией
02:39В России за сутки потушили 35 лесных пожаров
02:38Суд арестовал обвиняемого в похищении двухлетней девочки на Чукотке
02:36Трамп осмотрел окрестности Белого дома, пострадавшие от пожара
Лента новостейМолния