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2020-06-01T17:37
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В чистоте голосования по Конституции сомнений не будет, считает Косачев
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РИА Новости

В чистоте голосования по Конституции сомнений не будет, считает Косачев

17:35 01.06.2020 (обновлено: 17:37 01.06.2020)
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© РИА Новости / Владимир ПесняКонстантин Косачев
Константин Косачев
© РИА Новости / Владимир Песня
Константин Косачев. Архивное фото
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Предложения по порядку проведения общероссийского голосования по Конституции, готовность инфраструктуры, участие наблюдателей говорит о том, что не будет никаких сомнений в чистоте процедур, заявил глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.
Президент РФ Владимир Путин в понедельник на встрече с членами рабочей группы по предложению изменений в Конституцию РФ назначил дату голосования по поправкам в основной закон страны - 1 июля.
"Это решение касается важнейшего вопроса в жизни страны. Есть твердая уверенность в том, что санитарно-эпидемиологическая ситуация позволит провести голосование", - сказал Косачев в эфире телеканала "Россия 24". При этом процедура голосования не создаст угрозу для здоровья граждан, добавил он.
Глава комитета отметил, что предложенный порядок организации голосования, готовность инфраструктуры, участие наблюдателей говорит о том, что "не будет сомнений в чистоте процедур".
Герб Центральной избирательной комиссии РФ
Вчера, 17:18Голосование по поправкам в Конституцию
ЦИК предусмотрел возможность голосования по Конституции на улице
По мнению сенатора, граждане хорошо понимают содержание того перечня поправок в конституцию, за которые им предложено проголосовать, определились в своем отношении к ним. Кроме того, у россиян будет еще 30 дней на изучение документа добавил он.
"Дата для голосования абсолютно чистая юридически. Изменения в конституцию направлены на защиту национальных интересов нашей страны, защиту интересов наших граждан", - подчеркнул парламентарий.
Среди поправок в Конституцию Косачев выделил приоритет национального законодательства над международным.
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Обсудить 7
РоссияКонстантин КосачевВладимир ПутинПолитика
Популярные комментарии
Никаких обнулений
1 июня, 18:23
Борис Ахметшин
6200000
За сомнения - штраф, и сомнений не будет)))
1 июня, 17:57
big_medved
3060103
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