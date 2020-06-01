В чистоте голосования по Конституции сомнений не будет, считает Косачев

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Предложения по порядку проведения общероссийского голосования по Конституции, готовность инфраструктуры, участие наблюдателей говорит о том, что не будет никаких сомнений в чистоте процедур, заявил глава международного комитета Совфеда Предложения по порядку проведения общероссийского голосования по Конституции, готовность инфраструктуры, участие наблюдателей говорит о том, что не будет никаких сомнений в чистоте процедур, заявил глава международного комитета Совфеда Константин Косачев

Президент РФ Владимир Путин в понедельник на встрече с членами рабочей группы по предложению изменений в Конституцию РФ назначил дату голосования по поправкам в основной закон страны - 1 июля.

"Это решение касается важнейшего вопроса в жизни страны. Есть твердая уверенность в том, что санитарно-эпидемиологическая ситуация позволит провести голосование", - сказал Косачев в эфире телеканала "Россия 24". При этом процедура голосования не создаст угрозу для здоровья граждан, добавил он.

Глава комитета отметил, что предложенный порядок организации голосования, готовность инфраструктуры, участие наблюдателей говорит о том, что "не будет сомнений в чистоте процедур".

По мнению сенатора, граждане хорошо понимают содержание того перечня поправок в конституцию, за которые им предложено проголосовать, определились в своем отношении к ним. Кроме того, у россиян будет еще 30 дней на изучение документа добавил он.

"Дата для голосования абсолютно чистая юридически. Изменения в конституцию направлены на защиту национальных интересов нашей страны, защиту интересов наших граждан", - подчеркнул парламентарий.