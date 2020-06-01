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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-01T19:00
https://ria.ru/20200601/1572306966.html
Назван новый способ остановить распространение коронавируса
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/1e/1569346345_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_0605a171250341a213dcaf6f3a7ff21c.jpg
РИА Новости

Назван новый способ остановить распространение коронавируса

17:31 01.06.2020 (обновлено: 19:00 01.06.2020)
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЗащитная маска
Защитная маска
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Старший микробиолог из Университета Саутгемптона Уильям Кивил предложил использовать обеззараживающие свойства меди в борьбе с распространением коронавируса.
Медик указал на то, что вирус, который на стальных и пластиковых поверхностях держится до 72 часов, на меди умирает уже через четыре часа. По его словам, это связано с тем, что ионы металла атакуют липидную мембрану вируса, а затем, проникая внутрь, полностью уничтожают его ДНК.
"Дверные ручки, лестничные перила в общественных зданиях, а также поручни в автобусах и поездах должны иметь медные элементы", — сказал Кивил в комментарии Times.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Как остановить коронавирус
21 марта, 07:57Распространение нового коронавируса
Так победим: как остановить коронавирус
994540111
Обсудить 5
Распространение нового коронавирусаУильям КивилКоронавирус COVID-19Здоровье - Общество
Популярные комментарии
Так это ещё знали в советское время , поэтому делали ручки из меди, и всё остальное делалось с расчётом, а не то что сейчас, лишь бы с экономить и разворовать
1 июня, 18:16
Александр Александр
2101002
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