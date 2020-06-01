В психоневрологическом интернате под Псковом выявили очаг коронавируса

"В ГБУСО ПО "Моринский психоневрологический интернат", расположенном в Дновском районе, выявлено наличие заболевших с подтверждённым COVID-19… По… результатам (тестов)… из 49 постояльцев коронавирус подтвердился у 30 человек, из них 17 уже госпитализировано, еще 13 будут госпитализированы в течение сегодняшнего дня… Из 29 сотрудников заболело 7 человек, они все госпитализированы", - говорится в сообщении