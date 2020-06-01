В психоневрологическом интернате под Псковом выявили очаг коронавируса

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июн – РИА Новости. Очаг коронавируса возник в психоневрологическом интернате в Дновском районе Псковской области, где инфекция подтверждена у 30 постояльцев и 7 сотрудников, сообщает оперштаб региона.
"В ГБУСО ПО "Моринский психоневрологический интернат", расположенном в Дновском районе, выявлено наличие заболевших с подтверждённым COVID-19… По… результатам (тестов)… из 49 постояльцев коронавирус подтвердился у 30 человек, из них 17 уже госпитализировано, еще 13 будут госпитализированы в течение сегодняшнего дня… Из 29 сотрудников заболело 7 человек, они все госпитализированы", - говорится в сообщении
Как отмечает оперштаб, в интернате проведены все необходимые санитарно-эпидемиологические и дезинфекционные мероприятия.
"В ближайшее время планируется проведение эпидемиологического расследования на предмет того, как новая коронавирусная инфекция попала в данное учреждение", - информирует ведомство.
Ранее в пятницу губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщал о трех основных очагах COVID-19 в регионе – в Порховской межрайонной больнице, на Великолукском мясокомбинате, а также в администрации Плюсского района.
По данным регионального оперштаба, на понедельник в Псковской области подтверждено 910 случаев коронавируса против 887 в воскресенье. Выздоровели 360 человек, 10 скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.