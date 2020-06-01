Число случаев коронавируса в Португалии достигло 32,7 тысячи

За минувшие сутки в стране умерли 14 человек, общее число жертв составило 1424 человека. Число выявленных случаев заражения достигло 32 700 человек, за последние 24 часа - 200 человек. Выздоровели 19 552 человека, за последние сутки выздоровели 143 человека.