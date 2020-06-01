Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-01T17:28
https://ria.ru/20200601/1572306804.html
Число случаев коронавируса в Португалии достигло 32,7 тысячи
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/1d/1572170592_0:154:3052:1870_1036x0_80_0_0_5ee2ceafea8308232308ca9511805220.jpg
РИА Новости

Число случаев коронавируса в Португалии достигло 32,7 тысячи

17:27 01.06.2020 (обновлено: 17:28 01.06.2020)
155
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкСотрудник лаборатории Научно-исследовательского института скорой помощи имени Н. В. Склифосовского держит контейнеры с биоматериалом
Сотрудник лаборатории Научно-исследовательского института скорой помощи имени Н. В. Склифосовского держит контейнеры с биоматериалом
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Число случаев заражения COVID-19 в Португалии достигло 32,7 тысячи, сообщает министерство здравоохранения страны.
За минувшие сутки в стране умерли 14 человек, общее число жертв составило 1424 человека. Число выявленных случаев заражения достигло 32 700 человек, за последние 24 часа - 200 человек. Выздоровели 19 552 человека, за последние сутки выздоровели 143 человека.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 5,9 миллиона случаев заражения, свыше 367 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Медицинский работник в госпитале COVID-19 в больнице No122 им. Л. Г. Соколова в Санкт-Петербурге
31 мая, 01:01Распространение нового коронавируса
Вирусолог раскритиковал новую версию происхождения коронавируса
200200
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоВОЗПортугалияВ мире
Рекомендуем
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
В Швейцарии число заразившихся коронавирусом достигло 30 871
Медицинский работник в больнице в Мадриде
В Испании за сутки не зарегистрировали ни одной смерти от COVID-19
Женщина в защитном костюме разговаривает с ребенком в мигрантском районе во время введения карантинного режима в Сантьяго
Число случаев COVID-19 в Чили превысило сто тысяч
Полицейские возле больницы в Лондоне, Великобритания
В Британии зафиксировали наименьшее с марта число жертв COVID-19
Сотрудник в лаборатории контроля качества на предприятии Гранат Био Тех - производстве полного цикла отечественных вакуумных пробирок для венозной крови Acti-Fine
Число случаев COVID-19 в Канаде превысило 91,3 тысячи
Автомобиль скорой помощи в Молдавии
Число случаев COVID-19 в Молдавии превысило 8,3 тысячи
Автомобиль службы скорой помощи в Азербайджане
Число зараженных коронавирусом в Азербайджане выросло до 5662
Похороны умерших от коронавируса в США
Власти штата Нью-Йорк заявили о снижении числа жертв COVID-19
Защитная маска
Назван новый способ остановить распространение коронавируса
Санкт-Петербург
В Петербурге число жертв коронавируса достигло 213
Пациента на носилках доставляют в Объединенный мемориальный медицинский центр в Хьюстоне
В США за сутки выявили более 20 тысяч зараженных коронавирусом
Медицинский персонал в аэропорту Анкары, Турция
Число зараженных коронавирусом в Турции выросло за сутки на 827
Пробирка с тестом на коронавирус в медицинской лаборатории
В Израиле еще 98 человек заразились коронавирусом
Медицинские работники везут пациента с коронавирусной инфекцией в Бордо, Франция
Во Франции более 14,2 тысячи человек с COVID-19 остаются в больницах
Сайт международного рейтингового агентства Moody`s
Moody's понизило кредитный рейтинг Индии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:53В Мексике за сутки 237 человек умерли от коронавируса
03:50Sony отложила презентацию игр для PlayStation 5
03:46На Манхэттене мародеры бьют витрины и грабят магазины
03:44Росатом разработал новый метод борьбы с коронавирусом
03:43Норвежцы под полом нашли артефакты времен викингов
03:22В России на этой неделе ожидаются крупные пожары в четырех округах
03:19Эксперт рассказала, какие приложения в смартфоне могут быть небезопасными
03:18На северных Курилах ввели режим ЧС из-за двух рыбаков с коронавирусом
03:14Три спутника для исследования Арктики начнут производить с 2021 года
03:11Сбербанк рассказал о популярных схемах мошенничества при онлайн-покупках
03:06Мантуров рассчитывает, что интернет-продажи алкоголя разрешат в 2020 году
03:03К Земле летит потенциально опасный астероид
03:01Трамп назвал охватившие страну беспорядки терроризмом
02:58Протестующие остаются на улицах Вашингтона, несмотря на комендантский час
02:56Ученые объяснили происхождение пирамид в Мексике
02:46Аргентина вновь продлила срок переговоров по долгу
02:43Директор "Южмаша" пожаловался на убытки из-за разрыва связей с Россией
02:39В России за сутки потушили 35 лесных пожаров
02:38Суд арестовал обвиняемого в похищении двухлетней девочки на Чукотке
02:36Трамп осмотрел окрестности Белого дома, пострадавшие от пожара
Лента новостейМолния