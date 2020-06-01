Число случаев коронавируса в Португалии достигло 32,7 тысячи

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Число случаев заражения COVID-19 в Португалии достигло 32,7 тысячи, сообщает министерство здравоохранения страны.
За минувшие сутки в стране умерли 14 человек, общее число жертв составило 1424 человека. Число выявленных случаев заражения достигло 32 700 человек, за последние 24 часа - 200 человек. Выздоровели 19 552 человека, за последние сутки выздоровели 143 человека.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 5,9 миллиона случаев заражения, свыше 367 тысяч человек скончались.
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