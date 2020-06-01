Moody's понизило кредитный рейтинг Индии

Краткосрочный рейтинг в национальной валюте был снижен агентством до "P-3" с "P-2".

Рейтинг: Подмосковье вошло в топ-3 регионов по работе здравоохранения

Рейтинг: Подмосковье вошло в топ-3 регионов по работе здравоохранения

Решение понизить рейтинги Индии отражает мнение Moody's о том, что политическим институтам страны будет трудно реализовать политику, которая позволит эффективно снизить риски продолжительного периода относительно низких темпов экономического роста, значительного дальнейшего ухудшения бюджетного положения и стресса финансового сектора.