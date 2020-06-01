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Moody's понизило кредитный рейтинг Индии
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РИА Новости

Moody's понизило кредитный рейтинг Индии

17:26 01.06.2020
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© РИА НовостиСайт международного рейтингового агентства Moody`s
Сайт международного рейтингового агентства Moody`s
© РИА Новости
Сайт международного рейтингового агентства Moody`s. Архивное фото
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service (Moody's) на фоне коронавируса понизило долгосрочные рейтинги Индии в иностранной и национальной валютах до "Baa3" с "Baa2", прогноз негативный, говорится в релизе агентства.
Краткосрочный рейтинг в национальной валюте был снижен агентством до "P-3" с "P-2".
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Решение понизить рейтинги Индии отражает мнение Moody's о том, что политическим институтам страны будет трудно реализовать политику, которая позволит эффективно снизить риски продолжительного периода относительно низких темпов экономического роста, значительного дальнейшего ухудшения бюджетного положения и стресса финансового сектора.
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ИндияЭкономика
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