ЦИК предусмотрел возможность голосования по Конституции на улице

"Хочу еще раз подчеркнуть, что у наших участников голосования появляется больше возможностей для выбора формы голосования. Но я бы хотела подчеркнуть, что наши граждане предпочитают традиционные формы голосования. В тех же школах, которые традиционно у нас используются в качестве участков, можно голосовать в помещении для голосования, например, в спортивном зале, а в случае необходимости в зависимости от ситуации можно провести и вне помещения, то есть на территории школы, во дворе школы. Мы предусмотрели такую возможность - вне помещений для голосования, в том числе на придомовых территориях", - сказала Памфилова.