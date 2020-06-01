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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
2020-06-01T18:13
https://ria.ru/20200601/1572306356.html
ЦИК предусмотрел возможность голосования по Конституции на улице
https://cdn25.img.ria.ru/images/155847/41/1558474146_0:0:2813:1583_1036x0_80_0_0_2217df8898ffdb8ec176724d720bb7ab.jpg
РИА Новости

ЦИК предусмотрел возможность голосования по Конституции на улице

17:18 01.06.2020 (обновлено: 18:13 01.06.2020)
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкГерб Центральной избирательной комиссии РФ
Герб Центральной избирательной комиссии РФ
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Центризбирком предусмотрел возможность голосования по поправкам в Конституцию РФ на улице, сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова на рабочем совещании с президентом в понедельник.
"Хочу еще раз подчеркнуть, что у наших участников голосования появляется больше возможностей для выбора формы голосования. Но я бы хотела подчеркнуть, что наши граждане предпочитают традиционные формы голосования. В тех же школах, которые традиционно у нас используются в качестве участков, можно голосовать в помещении для голосования, например, в спортивном зале, а в случае необходимости в зависимости от ситуации можно провести и вне помещения, то есть на территории школы, во дворе школы. Мы предусмотрели такую возможность - вне помещений для голосования, в том числе на придомовых территориях", - сказала Памфилова.
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Голосование по поправкам в КонституциюКоронавирус в РоссииРоссияЭлла ПамфиловаКонституция РФЦИК РФПолитика
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