Число случаев COVID-19 в Молдавии превысило 8,3 тысячи

КИШИНЕВ, 1 июн - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Молдавии за сутки выросло на 109, до 8360, всего умерли 305 человек, сообщил на брифинге в понедельник государственный секретарь министерства здравоохранения Константин Рымиш.
Ранее власти Молдавии сообщили о 8251 зарегистрированном случае коронавируса, 295 стали летальными.
"Еще 109 случаев инфицирования новым коронавирусом были зарегистрированы сегодня в Молдавии, общее число людей, у которых диагностирован коронавирус, достигло 8360. Всего 4622 человека были вылечены, а 305 скончались из-за COVID-19", - сказал Рымиш.
Власти Молдавии с 16 мая ввели на 30 дней чрезвычайное положение в области здравоохранения. Ранее республика приостановила авиасообщение со всеми странами. Запрещены массовые культурные и религиозные мероприятия, отменены занятия в учебных заведениях. Жители страны обязаны носить маски в общественном транспорте и закрытых общественных местах.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 5,9 миллиона случаев заражения, свыше 367 тысяч человек скончались.
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