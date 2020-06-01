Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-01T17:16
https://ria.ru/20200601/1572306261.html
Число случаев COVID-19 в Молдавии превысило 8,3 тысячи
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1b/1569260836_19:0:981:541_1036x0_80_0_0_f0532cd55ddc3988aeef88d00a173b5d.jpg
РИА Новости

Число случаев COVID-19 в Молдавии превысило 8,3 тысячи

17:15 01.06.2020 (обновлено: 17:16 01.06.2020)
117
© Sputnik / Мирослав РотарьАвтомобиль скорой помощи в Молдавии
Автомобиль скорой помощи в Молдавии
© Sputnik / Мирослав Ротарь
КИШИНЕВ, 1 июн - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Молдавии за сутки выросло на 109, до 8360, всего умерли 305 человек, сообщил на брифинге в понедельник государственный секретарь министерства здравоохранения Константин Рымиш.
Ранее власти Молдавии сообщили о 8251 зарегистрированном случае коронавируса, 295 стали летальными.
"Еще 109 случаев инфицирования новым коронавирусом были зарегистрированы сегодня в Молдавии, общее число людей, у которых диагностирован коронавирус, достигло 8360. Всего 4622 человека были вылечены, а 305 скончались из-за COVID-19", - сказал Рымиш.
Власти Молдавии с 16 мая ввели на 30 дней чрезвычайное положение в области здравоохранения. Ранее республика приостановила авиасообщение со всеми странами. Запрещены массовые культурные и религиозные мероприятия, отменены занятия в учебных заведениях. Жители страны обязаны носить маски в общественном транспорте и закрытых общественных местах.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 5,9 миллиона случаев заражения, свыше 367 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
000000
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоВОЗМолдавияВ мире
Рекомендуем
Ослабление карантинных мер в Кишиневе
В Молдавии сняли ряд ограничений, введенных из-за COVID-19
Сотрудник лаборатории Научно-исследовательского института скорой помощи имени Н. В. Склифосовского держит контейнеры с биоматериалом
Число случаев коронавируса в Португалии достигло 32,7 тысячи
Инфекционная клиническая больница им. Тома Чорбэ, г. Кишинев
В Молдавии число случаев COVID-19 выросло до 8251
Сербские военные у здания клиники инфекционных болезней в Белграде
В Сербии число жертв коронавируса достигло 244
Автомобиль скорой помощи в Молдавии
В Молдавии число случаев COVID-19 превысило восемь тысяч
Сотрудники полиции и участники протеста в Миннеаполисе
На протестах в Миннеаполисе задержали почти 500 человек
Автомобиль службы скорой помощи в Азербайджане
Число зараженных коронавирусом в Азербайджане выросло до 5662
Автомобиль службы такси Uber
Uber и Lyft приостановили оказание услуг в некоторых городах США
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев
В Пензенской области начали первый этап снятия ограничений по COVID-19
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание с руководством ЦИК и членами рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию
Путин: за 30 дней можно сделать шаги для борьбы с коронавирусом
Защитная маска
Назван новый способ остановить распространение коронавируса
Медицинские работники обрызгивают тело, подозреваемого в смерти от вируса Эбола
Сотрудники ВОЗ прибыли на место новой вспышки Эболы в ДР Конго
Президент РФ В. Путин провел совещание с руководством ЦИК и членами рабочей группы о внесении поправок в Конституцию
Путин призвал россиян принять активное участие в голосовании по поправкам
Медицинские работники в госпитале для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19 в Твери
ВОЗ: пандемия негативно сказалась на лечении неинфекционных заболеваний
Герб Центральной избирательной комиссии РФ
ЦИК предусмотрел возможность голосования по Конституции на улице
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:50Sony отложила презентацию игр для PlayStation 5
03:46На Манхэттене мародеры бьют витрины и грабят магазины
03:44Росатом разработал новый метод борьбы с коронавирусом
03:43Норвежцы под полом нашли артефакты времен викингов
03:22В России на этой неделе ожидаются крупные пожары в четырех округах
03:19Эксперт рассказала, какие приложения в смартфоне могут быть небезопасными
03:18На северных Курилах ввели режим ЧС из-за двух рыбаков с коронавирусом
03:14Три спутника для исследования Арктики начнут производить с 2021 года
03:11Сбербанк рассказал о популярных схемах мошенничества при онлайн-покупках
03:06Мантуров рассчитывает, что интернет-продажи алкоголя разрешат в 2020 году
03:03К Земле летит потенциально опасный астероид
03:01Трамп назвал охватившие страну беспорядки терроризмом
02:58Протестующие остаются на улицах Вашингтона, несмотря на комендантский час
02:56Ученые объяснили происхождение пирамид в Мексике
02:46Аргентина вновь продлила срок переговоров по долгу
02:43Директор "Южмаша" пожаловался на убытки из-за разрыва связей с Россией
02:39В России за сутки потушили 35 лесных пожаров
02:38Суд арестовал обвиняемого в похищении двухлетней девочки на Чукотке
02:36Трамп осмотрел окрестности Белого дома, пострадавшие от пожара
02:26В Иркутской области загорелось неэксплуатируемое здание
Лента новостейМолния