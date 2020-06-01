Число случаев COVID-19 в Молдавии превысило 8,3 тысячи

"Еще 109 случаев инфицирования новым коронавирусом были зарегистрированы сегодня в Молдавии, общее число людей, у которых диагностирован коронавирус, достигло 8360. Всего 4622 человека были вылечены, а 305 скончались из-за COVID-19", - сказал Рымиш.