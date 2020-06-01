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Распространение нового коронавируса
2020-06-01T17:16
https://ria.ru/20200601/1572306219.html
ВОЗ: пандемия негативно сказалась на лечении неинфекционных заболеваний
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/1f/1572253505_0:0:3350:1884_1036x0_80_0_0_03e8ff8c3b167ee01cf7e28895a2b238.jpg
РИА Новости

ВОЗ: пандемия негативно сказалась на лечении неинфекционных заболеваний

17:16 01.06.2020
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© РИА Новости / Татьяна МакееваМедицинские работники в госпитале для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19 в Твери
Медицинские работники в госпитале для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19 в Твери
© РИА Новости / Татьяна Макеева
Медицинские работники в госпитале для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19 в Твери. Архивное фото
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Пандемия коронавируса негативно сказалась на возможности получения медицинской помощи при неинфекционных заболеваниях, следует из результатов исследования, опубликованных Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).
В исследовании, проводившемся в течение трех недель в мае, приняли участие 155 стран. Согласно результатам, негативный эффект пандемии наблюдается повсеместно, однако в наибольшей степени оказались затронуты страны с низким уровнем дохода.
Такая ситуация вызывает серьезную обеспокоенность, так как люди, страдающие от неинфекционных заболеваний, находятся в группе риска заражения коронавирусом и тяжелого течения болезни, отмечает ВОЗ.
"Многие люди, которым необходимо лечение от таких болезней, как рак, сердечно-сосудистые заболевания и диабет, не получали необходимую медицинскую помощь и лекарства с начала пандемии COVID-19. Крайне важно, чтобы страны находили инновационные способы обеспечить оказание основных услуг при неинфекционных заболеваниях даже в условиях борьбы с COVID-19", - заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.
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Согласно результатам исследования, в ряде стран было полностью или частично приостановлено оказание медицинской помощи при лечении гипертонии (53% стран), диабета и его осложнений (49%), рака (42%), а также сердечно-сосудистых заболеваний (31%). Отмечается, что одной из основных причин стала нехватка врачей - в 94% государств медицинский персонал был перераспределен в связи с COVID-19. Кроме того, в каждой пятой стране наблюдался дефицит медикаментов и средств диагностики. Не последнюю роль сыграла и приостановка работы общественного транспорта, отмечает ВОЗ.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 5,9 миллиона случаев заражения, свыше 367 тысяч человек скончались.
Сообщается также, что в 63% стран было прервано оказание реабилитационных услуг. Кроме того, более чем в 50% государств была отложена реализация программ массовой диагностики.
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В исследовании отмечается и некоторые положительные моменты. В частности, во многих странах используются альтернативные методы оказания медицинских услуг, такие как телемедицина.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 5,9 миллиона случаев заражения, свыше 367 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Тедрос Адханом ГебрейесусВОЗ
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