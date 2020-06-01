ВОЗ: пандемия негативно сказалась на лечении неинфекционных заболеваний

Медицинские работники в госпитале для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19 в Твери. Архивное фото

Медицинские работники в госпитале для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19 в Твери

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Пандемия коронавируса негативно сказалась на возможности получения медицинской помощи при неинфекционных заболеваниях, следует из результатов исследования, опубликованных Всемирной организацией здравоохранения ( Пандемия коронавируса негативно сказалась на возможности получения медицинской помощи при неинфекционных заболеваниях, следует из результатов исследования, опубликованных Всемирной организацией здравоохранения ( ВОЗ ).

В исследовании, проводившемся в течение трех недель в мае, приняли участие 155 стран. Согласно результатам, негативный эффект пандемии наблюдается повсеместно, однако в наибольшей степени оказались затронуты страны с низким уровнем дохода.

Такая ситуация вызывает серьезную обеспокоенность, так как люди, страдающие от неинфекционных заболеваний, находятся в группе риска заражения коронавирусом и тяжелого течения болезни, отмечает ВОЗ.

"Многие люди, которым необходимо лечение от таких болезней, как рак, сердечно-сосудистые заболевания и диабет, не получали необходимую медицинскую помощь и лекарства с начала пандемии COVID-19. Крайне важно, чтобы страны находили инновационные способы обеспечить оказание основных услуг при неинфекционных заболеваниях даже в условиях борьбы с COVID-19", - заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус

Согласно результатам исследования, в ряде стран было полностью или частично приостановлено оказание медицинской помощи при лечении гипертонии (53% стран), диабета и его осложнений (49%), рака (42%), а также сердечно-сосудистых заболеваний (31%). Отмечается, что одной из основных причин стала нехватка врачей - в 94% государств медицинский персонал был перераспределен в связи с COVID-19. Кроме того, в каждой пятой стране наблюдался дефицит медикаментов и средств диагностики. Не последнюю роль сыграла и приостановка работы общественного транспорта, отмечает ВОЗ.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 5,9 миллиона случаев заражения, свыше 367 тысяч человек скончались.

Сообщается также, что в 63% стран было прервано оказание реабилитационных услуг. Кроме того, более чем в 50% государств была отложена реализация программ массовой диагностики.

В исследовании отмечается и некоторые положительные моменты. В частности, во многих странах используются альтернативные методы оказания медицинских услуг, такие как телемедицина.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 5,9 миллиона случаев заражения, свыше 367 тысяч человек скончались.