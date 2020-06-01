Uber и Lyft приостановили оказание услуг в некоторых городах США

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Сервисы автомобильных перевозок и доставки Uber и Lyft приостановили в выходные оказание услуг в некоторых городах США по просьбе местных властей на фоне комендантского часа, введенного из-за беспорядков после смерти афроамериканца Джорджа Флойда, сообщает издание Axios.
"Некоторые города просили, чтобы мы полностью приостановили работу, в то время как другие хотят обеспечить доступность Uber для предоставления основных услуг", - заявили в компании. Uber сообщили, что приостановили работу в Миннеаполисе, Сан-Франциско и в центральной части Лос-Анджелеса.
Вчера, 13:36Громят магазины, бьют витрины: беспорядки в США
Издание сообщает, что ещё две компании, занимающиеся доставкой еды - DoorDash и Postmates - также приостановили работу. Представители Lyft подтвердили изданию, что приостановили работу в соответствии с требованиями местных властей.
По городам США прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда. В интернете появились видео, на которых видно, что полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились на него втроем, причем один из них наступил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Он умер в реанимации. После начала беспорядков уволили четырех полицейских, а одного из них обвинили в убийстве по неосторожности.