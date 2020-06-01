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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
2020-06-01T17:09
https://ria.ru/20200601/1572305808.html
Проголосовать по поправкам в Конституцию можно будет с 25 июня по 1 июля
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/10/1570149017_0:108:1500:952_1036x0_80_0_0_37b4a7daa29d9b0658853556eb01a059.jpg
РИА Новости

Проголосовать по поправкам в Конституцию можно будет с 25 июня по 1 июля

17:09 01.06.2020
5760
© РИА Новости / Николай ХижнякМолодой человек держит Конституцию Российской Федерации
Молодой человек держит Конституцию Российской Федерации
© РИА Новости / Николай Хижняк
Молодой человек держит Конституцию Российской Федерации. Архивное фото
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Россияне смогут проголосовать по поправкам в конституцию с 25 июня по 1 июля, сообщил РИА Новости сопредседатель рабочей группы по изменениям в основной закон, глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.
Глава Центризбиркома Элла Памфилова на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным предложила провести голосование по поправкам в конституцию в течение шести дней до основной объявленной даты.
Голосование
Вчера, 17:04Голосование по поправкам в Конституцию
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По словам Крашенинникова, Путин это предложение поддержал.
"Будет проходить получается с 25-ого (июня) по 1 (июля). Считать (голоса) будут первого (июля)", - сказал Крашенинников РИА Новости.
62421999
Обсудить 4
Голосование по поправкам в КонституциюРоссияВ мире
Популярные комментарии
а зачем голосовать все равно результат известен все будет как надо им и народ обманут .
1 июня, 18:16
всвиктор соснов
64121113
И даже было бы интересным решением предложить гражданам в условиях эпидемии COVID-19 на выбор: электронное голосование или бумажное. Но! Такой вариант более подходит для организации следующих выборов. Именно голосование по поправкам к Конституции, как я считаю, должно состояться именно в бумажном формате - в связи с последними волнениями в обществе уместен именно бумажный формат и только бумажный формат будет восприниматься более спокойно. И в условиях Covid-19 с учетом голосования с использованием бумажного формата распределение процесса голосования на несколько дней - наиболее приемлемый вариант. В этом случае государство показывает отношение к здоровью граждан, показывает возможность хорошо обдумать решение каждому гражданину - а значит - повысить доверие к голосованию и соответственно, таким действиями расположить гражданина к положительному впечатлению от голосования. Конечно, 24 июня в условиях размера одного дня и Covid-19 голосование уместно в электронном формате.
1 июня, 17:48
Олеся Иванова
60012715
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