Проголосовать по поправкам в Конституцию можно будет с 25 июня по 1 июля

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Россияне смогут проголосовать по поправкам в конституцию с 25 июня по 1 июля, сообщил РИА Новости сопредседатель рабочей группы по изменениям в основной закон, глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.
Глава Центризбиркома Элла Памфилова на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным предложила провести голосование по поправкам в конституцию в течение шести дней до основной объявленной даты.
По словам Крашенинникова, Путин это предложение поддержал.
"Будет проходить получается с 25-ого (июня) по 1 (июля). Считать (голоса) будут первого (июля)", - сказал Крашенинников РИА Новости.