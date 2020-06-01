Сотрудники ВОЗ прибыли на место новой вспышки Эболы в ДР Конго

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Сотрудники Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) уже присутствуют в городе Мбандака на северо-западе Демократической Республики Конго (ДРК), где была объявлена новая вспышка лихорадки Эбола.
Ранее СМИ со ссылкой на министра здравоохранения ДРК Этени Лонгондо сообщили о повторном возникновении вируса Эбола в городе Мбандака в Экваториальной провинции. От болезни уже скончались четыре человека.
"Представители ВОЗ уже в Мбандаке, оказывают помощь в борьбе с новой вспышкой коронавируса", - написал в Twitter глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус.
"Эта вспышка напоминает нам, что COVID-19 - не единственная угроза здоровью людей. ВОЗ продолжает наблюдать за многими случаями экстренных вызовов в сфере здравоохранения и бороться с ними", - добавил он.
10 апреля, 23:23В ДР Конго умер заразившийся Эболой мужчина
Ожидалось, что ДР Конго сможет 13 апреля заявить о полной победе над Эболой. Однако 10 апреля, спустя 52 дня после того, как выздоровел последний заболевший, был зарегистрирован новый случай заражения.
Болезнь, вызванная вирусом Эбола, - острая вирусная инфекция, поражающая людей и некоторые виды животных. Эпидемия Эболы разразилась в Западной Африке несколько лет назад и в основном затронула три страны: Гвинею, Сьерра-Леоне и Либерию. Нынешняя вспышка Эболы в ДРК началась в конце июля 2018 года. В июле 2019 года ВОЗ квалифицировала вспышку вируса Эболы в Конго как чрезвычайную ситуацию международного масштаба.