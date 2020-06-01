Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-06-01T17:10
https://ria.ru/20200601/1572305718.html
На протестах в Миннеаполисе задержали почти 500 человек
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572298020_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_8821d3aa708df4fab0931eebf15c62ca.jpg
РИА Новости

На протестах в Миннеаполисе задержали почти 500 человек

17:10 01.06.2020
502
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкСотрудники полиции и участники протеста в Миннеаполисе
Сотрудники полиции и участники протеста в Миннеаполисе
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Сотрудники полиции и участники протеста в Миннеаполисе
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Число задержанных в ходе протестов в Миннеаполисе, начавшихся из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда, возросло до 481, сообщило в Twitter управление общественной безопасности штата Миннесота.
"С воскресенья до утра понедельника было произведено 276 задержаний... Общее число задержаний с момента учреждения межведомственного командного центра в пятницу составляет 481", - говорится в сообщении.
Как отметили в ведомстве, в общее число задержанных входят 150 человек, задержанных ранее за нарушение комендантского часа.
Сотрудники полиции во время протестов в Миннеаполисе
Вчера, 07:46
В Миннеаполисе протестующие нарушили комендантский час
Беспорядки вспыхнули в Миннеаполисе и ряде других городов после гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полиции. В интернете появились видео, на которых видно, что полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились на него втроем, причем один из них наступил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Он умер в реанимации. После начала беспорядков уволили четырех полицейских, а одного из них обвинили в убийстве по неосторожности.
Участники акции протеста в Вашингтоне
Вчера, 13:36
Громят магазины, бьют витрины: беспорядки в США
990053
Обсудить 1
Беспорядки в США из-за убийства афроамериканцаМиннеаполисМиннесотаВ мире
Рекомендуем
Кадры смертельного задержания полицейскими Джорджа Флойда
Две судьбы, изменившие Америку: Джордж Флойд и Дерек Чавен
Сотрудники полиции и участники протеста в Миннеаполисе
МИД резко ответил на заявления о "причастности" России к протестам в США
Вспышка М-класса на Солнце. 29 мая 2020
Зафиксирована мощнейшая вспышка на Солнце
Акция протеста в городе Окленд в штате Калифорния, США
Журналист из США оценил слова о причастности России к беспорядкам
Участники акции протеста в Вашингтоне
Громят магазины, бьют витрины: беспорядки в США
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков подтвердил, что 1 июля будет выходным
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко заявил, что знает, откуда на Белоруссию "ветры дуют"
Разграбленное кафе
На Манхэттене мародеры бьют витрины и грабят магазины
Протестующие в Миннеаполисе
СМИ: Трамп в резкой форме обратился к губернаторам из-за протестов
Сотрудники полиции в Миннеаполисе
В Миннеаполисе журналисты DW попали под обстрел со стороны полицейских
Протестующие возле Белого дома в Вашингтоне, США
Мединский сравнил фильм "Джокер" и видео с беспорядками в США
Тестирование россиян на наличие антител к COVID-19
Россия может стать экспортером препарата против COVID-19
Военнослужащие Национальной гвардии США в Миннеаполисе
Трамп пригрозил ввести армию в охваченные беспорядками города
Сотрудники полиции во время протестов в Миннеаполисе
В Кремле ответили на заявления о причастности России к беспорядкам в США
Американские флаги в Вашингтоне
Эксперт: США могут начать "подкупать" Россию для противостояния с Китаем
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:50Sony отложила презентацию игр для PlayStation 5
03:46На Манхэттене мародеры бьют витрины и грабят магазины
03:44Росатом разработал новый метод борьбы с коронавирусом
03:43Норвежцы под полом нашли артефакты времен викингов
03:22В России на этой неделе ожидаются крупные пожары в четырех округах
03:19Эксперт рассказала, какие приложения в смартфоне могут быть небезопасными
03:18На северных Курилах ввели режим ЧС из-за двух рыбаков с коронавирусом
03:14Три спутника для исследования Арктики начнут производить с 2021 года
03:11Сбербанк рассказал о популярных схемах мошенничества при онлайн-покупках
03:06Мантуров рассчитывает, что интернет-продажи алкоголя разрешат в 2020 году
03:03К Земле летит потенциально опасный астероид
03:01Трамп назвал охватившие страну беспорядки терроризмом
02:58Протестующие остаются на улицах Вашингтона, несмотря на комендантский час
02:56Ученые объяснили происхождение пирамид в Мексике
02:46Аргентина вновь продлила срок переговоров по долгу
02:43Директор "Южмаша" пожаловался на убытки из-за разрыва связей с Россией
02:39В России за сутки потушили 35 лесных пожаров
02:38Суд арестовал обвиняемого в похищении двухлетней девочки на Чукотке
02:36Трамп осмотрел окрестности Белого дома, пострадавшие от пожара
02:26В Иркутской области загорелось неэксплуатируемое здание
Лента новостейМолния