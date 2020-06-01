На протестах в Миннеаполисе задержали почти 500 человек

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Число задержанных в ходе протестов в Миннеаполисе, начавшихся из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда, возросло до 481, сообщило в Twitter управление общественной безопасности штата Миннесота.
"С воскресенья до утра понедельника было произведено 276 задержаний... Общее число задержаний с момента учреждения межведомственного командного центра в пятницу составляет 481", - говорится в сообщении.
Update: There were 276 arrests Sun. and early Mon. This number includes 150 people who were arrested in the area of Washington Ave and 35W. The updated total number of arrests since the MACC was established on Fri. is 481. #MACCMN— MnDPS_DPS (@MnDPS_DPS) June 1, 2020
Как отметили в ведомстве, в общее число задержанных входят 150 человек, задержанных ранее за нарушение комендантского часа.
Беспорядки вспыхнули в Миннеаполисе и ряде других городов после гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полиции. В интернете появились видео, на которых видно, что полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились на него втроем, причем один из них наступил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Он умер в реанимации. После начала беспорядков уволили четырех полицейских, а одного из них обвинили в убийстве по неосторожности.
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